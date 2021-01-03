 إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.03.2021

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أخبار

إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

في وقت تحذّر فيه وزارة الصحة السورية من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أعلنت الرئاسة السورية إصابة كل من الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا. الرئاسة أكدت أنهما "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء خلال إدلائهما بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب.

الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء أصيبا بفيروس كورونا بحسب ما أفادت الرئاسة السورية

أعلنت الرئاسة السورية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين (الثامن من آذار/ مارس 2021) إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا.

وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاماً) وزوجته (45 عاماً) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس "بعد شعورهما بأعراض خفيفة"، وتبيّنت إصابتهما "علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة". وقالت إنّهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وبعد حرب استمرت عشر سنوات وأودت بحياة مئات الآلاف ودفعت الملايين لترك ديارهم، استعاد جيش الأسد أغلب أراضي البلاد بمساعدة روسيا وإيران.

حركة شبه اعتيادية 

وشهدت سوريا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف فبراير/ شباط وفقا لما ذكره عضو في اللجنة الاستشارية السورية لمكافحة فيروس كورونا لرويترز الأسبوع الماضي.

مختارات

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطالب الجهات الدولية بضمان توزيع عادل للقاحات كورونا وحصول "الفئات الأضعف (عليها) بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد"، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أو خارجها.

وكررت وزارة الصحة في الأيام الماضية تحذيرها من موجة إصابات جديدة في البلاد، داعية المواطنين الى التقيد بالإرشادات الوقائية اللازمة.

وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء، بعد تلقيها خمسة آلاف جرعة كهبة من "دولة صديقة" وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

ووقعت الحكومة السورية في كانون الثاني/يناير اتفاقاً للانضمام لمبادرة "كوفاكس" عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد. 

وتسعى منصة كوفاكس لتأمين اللقاحات لما لا يقل عن 20 في المئة من السوريين حتى نهاية العام الحالي.

ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت الحكومة في مناطق سيطرتها 15,981 إصابة، بينها 1063 وفاة، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد قرابة 8689 إصابة بينها 368 وفاة. وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها (شمال غرب)، حيث تنتشر مئات المخيمات المكتظة، 21,209 إصابات بينها 623 وفاة.

وتشهد الأسواق والشوارع ووسائل النقل العامة حركة شبه اعتيادية، من دون أي تطبيق لإجراءات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 10:48

مسائية DW: اللقاح.. هل يستخدم كسلاح حرب في مناطق النزاع في سوريا؟

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