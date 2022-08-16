إصابة الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا بانفجار كبير

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
انفجرت صباح اليوم شاحنة على الطريق السريع لجسر القرم من جهة شبه جزيرة تامان، مما تسبب في اشتعال سبع خزانات وقود لقطار متجه نحو شبه جزيرة القرم. ونتيجة لذلك، اشتعل حريقان. وانهار جزئياً جسر الطريق
في أعقاب سلسلة من النكسات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً لمجموعة القوات المشتركة في أوكرانيا. ياتي ذلك فيما تم الإعلان عن إعادة فتح جسر القرم جزئياً بعد تعرضه لهجوم.
اندلع حريق على جسر السيارات والسكك الحديد الواسع الذي يربط شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية، هذا في وقت تحدث فيه طرفا القتال عن تحقيق مكاسب ميدانية.
بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والذي أثار إدانة في أوكرانيا، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوتر بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.
استعادة أوكرانيا أراض كانت روسيا قد احتلتها في بداية الحرب والتقارير عن بداية تشققات داخل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترسمان علامتي استفهام حول مصير مغامرة بوتين في أوكرانيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول