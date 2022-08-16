إصابة الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا بانفجار كبير

بعد روسيا وأوكرانيا.. ماسك يدخل على خط التوتر بين الصين وتايوان

بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والذي أثار إدانة في أوكرانيا، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوتر بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.