 إصابة الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا بانفجار كبير | DW الأخبار | DW | 08.10.2022

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DW الأخبار

إصابة الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا بانفجار كبير

انفجرت صباح اليوم شاحنة على الطريق السريع لجسر القرم من جهة شبه جزيرة تامان، مما تسبب في اشتعال سبع خزانات وقود لقطار متجه نحو شبه جزيرة القرم. ونتيجة لذلك، اشتعل حريقان. وانهار جزئياً جسر الطريق

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