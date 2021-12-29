إصابات يومية قياسية بكورونا في إسرائيل والحكومة تبحث تقليص فترة الحجر

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اسرائيل شهدت ارتفاعا هائلا لمعدلات الاصابة بأوميكرون في الاسبوع الماضي. وبينيت يحذر من احتمال اصابة ما يصل الى 4 ملايين شخص. ويثير الانتشار السريع للعدوى مخاوف من خروج الوضع عن سيطرة الحكومة.
سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون ومستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي يتحدث عن "التعايش مع الفيروس".
رجح كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن تتحقق بلاده ذروة الموجة الجديدة لكورونا بعد أسابيع فقط، مستدركاً بضرورة تلقيح الأطفال وحضورهم الشخصي في الفصول المدرسية.
يختبر معهد أبحاث عسكري تابع للجيش الأمريكي لقاحاً ضد فيروس كورونا، يقال إنه يحمي من العدوى لعدد كبير من متحورات الفيروس. تم إجراء الاختبارات الأولى على البشر بالفعل، ويختلف في عمله عن اللقاحات المستخدمة حاليا.
لم يزل شبح متحور "أوميكرون" بعد، حتى ظهر متحور جديد من فيروس كورونا في فرنسا. خلال اليومين الماضيين تحدثت تقارير عن المتحور الجديد، غير أن الغموض لازال يلفه. فما هي آخر المعلومات عن المتحور ذي التركيبة المعقدة؟
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