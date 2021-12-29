إصابات يومية قياسية بكورونا في إسرائيل والحكومة تبحث تقليص فترة الحجر

حقائق يجب أن تعرفها عن متحور كورونا "الفرنسي" الجديد!

لم يزل شبح متحور "أوميكرون" بعد، حتى ظهر متحور جديد من فيروس كورونا في فرنسا. خلال اليومين الماضيين تحدثت تقارير عن المتحور الجديد، غير أن الغموض لازال يلفه. فما هي آخر المعلومات عن المتحور ذي التركيبة المعقدة؟