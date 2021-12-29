 إصابات يومية قياسية بكورونا في إسرائيل والحكومة تبحث تقليص فترة الحجر | DW الأخبار | DW | 12.01.2022

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DW الأخبار

إصابات يومية قياسية بكورونا في إسرائيل والحكومة تبحث تقليص فترة الحجر

اسرائيل شهدت ارتفاعا هائلا لمعدلات الاصابة بأوميكرون في الاسبوع الماضي. وبينيت يحذر من احتمال اصابة ما يصل الى 4 ملايين شخص. ويثير الانتشار السريع للعدوى مخاوف من خروج الوضع عن سيطرة الحكومة.

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