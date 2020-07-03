إصابات كورونا في دول الخليج العربية تقترب من نصف مليون

قالت وزارة الصحة القطرية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 100 ألف حالة اليوم الاثنين (السادس من تموز/يوليو 2020) بينما قالت وزارة الصحة في الكويت إن عدد الحالات لديها تجاوز 50 ألفاً. وأضافت قطر، التي شهدت انخفاضاً في أعداد الإصابات اليومية من ذروة بلغت 2355 في أواخر أيار/ مايو، 546 حالة إصابة جديدة وخمس حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 133 حالة وعدد الإصابات إلى 100345 حالة.

ومثل باقي دول الخليج العربية الأخرى شهدت قطر انتشار مرض كوفيد-19 بين العمال المهاجرين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون في أماكن مزدحمة.

وقطر، الدولة الغنية بموارد الطاقة، بها أحد أعلى معدلات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم نسبة إلى عدد السكان البالغ حوالي 2.8 مليون نسمة.

وبدأت قطر التي لم تفرض حظرا للتجول رفع القيود على أربعة مراحل ابتداء من 15 حزيران/ يونيو. وبدأت المرحلة الثانية في الأول من تموز/يوليو لتسمح بإعادة فتح المطاعم والشواطئ والمتنزهات بشكل محدود.

وفي قطر ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية. وسجلت دول الخليج معا أكثر من 489 ألف حالة إصابة و3000 حالة وفاة. فيما سجلت الكويت 538 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات فيها إلى 50644 إصابة وعدد حالات الوفاة إلى 373.

وبدأت الكويت خطة من خمس مراحل في بداية حزيران/يونيو لرفع قيود فيروس كورونا بالتدريج، ويشمل ذلك الاستئناف الجزئي للرحلات الجوية التجارية ابتداء من أول آب/ أغسطس. وما زالت البلاد تفرض حظر تجول جزئي.

مشاهدة الفيديو 01:37 شارك السعودية: رفع حظر التجول وفتح مساجد مكة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3e7s0 السعودية ترفع حظر التجول وتفتح مساجد مكة

في المقابل أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1968 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4207 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 213 ألفا و716 حالة. ولفتت إلى تسجيل 4398 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و634 شخصاً.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)