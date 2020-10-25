 إصابات في ″هجمات وحشية″ بين عصابات عربية وروسية في برلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إصابات في "هجمات وحشية" بين عصابات عربية وروسية في برلين

أًصيب 11 شخصا في ثلاث هجمات بين عصابات في برلين، في توتر بين عشائر عربية وأخرى روسية- شيشانية، في تطوّر جديد يعكس تنامي الخطر الإجرامي بين العصابات الإجرامية في العاصمة الألمانية.

وحدات أمنية في تدخل بحي نيوكولن في برلين

وحدات أمنية في تدخل بحي نيوكولن في برلين- أرشيف

شهدت العاصمة الألمانية برلين مطلع الأسبوع الجاري ثلاثة هجمات وحشية فيما يشبه حرب العصابات بين عشيرة عربية وأخرى روسية شيشانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن الوحدة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة في هيئة مكافحة الجريمة في برلين، تولت التحقيق في الأحداث من أجل التحقق في العلاقات المرتبطة بهذه الهجمات.

مختارات

قبل عام اعتمدت وزارة الداخلية في ولاية برلين مخططا من خمس نقاط للتحرك بقوة ضد المنتمين لما بات يعرف بـ "العصابات الإجرامية العربية". وترى الشرطة اليوم أن هذه الإجراءات باتت تعطي أُكلها رغم أن التحقيقات تسير بصعوبة.

رحلت ألمانيا زعيم شبكة إجرامية إلى لبنان، بيد أنه عاد إليها بصورة غير قانونية وقدم طلبا للجوء، باديا رحلة مثيرة للحصول على حق البقاء. وقدم دعوى ضد مسؤولين ألمان وأدعى أنه ملاحق من قبل منظمة حزب الله.

أجريت في ولايتين ألمانيتين حملة اعتقالات واسعة بمشاركة أكثر من 300 عنصر أمني. و"عائلة عربية" إجرامية متواجدة منذ مدة تحت مجهر المحققين ضمن من طالتهم الحملة لشبهات منها غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وأسفرت هذه الهجمات (هجومان وقعا مساء السبت الماضي في حي نويكولن وحي غزوندبرونن، وهجوم ثالث وقع مساء أول أمس الأحد في الحي الأخير) عن إصابة 11 رجلا.

وألقت السلطات الألمانية القبض على ستة رجال روس مساء السبت الماضي قبل أن تطلق سراحهم لاحقا، وقالت الشرطة إن من بين المتورطين في هذه الهجمات " أفرادا من عائلة كبيرة معروفة".

وتلعب العصابات الشيشانية إلى جانب أعضاء إجراميين في عائلات عربية كبيرة، دورا في الوسط الإجرامي في العاصمة برلين منذ سنوات.

وكان تقرير لهيئة مكافحة الجريمة قبل عام أشار إلى وجود عنف ظاهر في هذا الوسط، وكانت الهيئة ذكرت آنذاك أن " الجريمة المنظمة الروسية والأوروآسيوية، هي معضلة كبيرة".

وتنشط هذه العصابات بالدرجة الأولى في مجال تجارة المخدرات والبغاء القسري وتحصيل إتاوات.

إ.ع/ص.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:12

تعرف على العصابات العربية في ألمانيا

مواضيع ذات صلة

Berlin | Brandsätze gegen Gebäude des Robert Koch-Instituts

كورونا في ألمانيا.. هجوم بمواد حارقة على معهد "روبرت كوخ" 25.10.2020

تعرّض معهد روبرت كوخ في برلين لهجوم بمواد حارقة، في قضية تحقق الشرطة في إمكانية وجود دفاع سياسي وراءها، في وقت استمرت فيه الأرقام المقلقة لعدد الإصابات، وسط توقعات بموجة كورونا ثانية أكثر قساوة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  