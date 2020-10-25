إصابات في "هجمات وحشية" بين عصابات عربية وروسية في برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين مطلع الأسبوع الجاري ثلاثة هجمات وحشية فيما يشبه حرب العصابات بين عشيرة عربية وأخرى روسية شيشانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن الوحدة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة في هيئة مكافحة الجريمة في برلين، تولت التحقيق في الأحداث من أجل التحقق في العلاقات المرتبطة بهذه الهجمات.

وأسفرت هذه الهجمات (هجومان وقعا مساء السبت الماضي في حي نويكولن وحي غزوندبرونن، وهجوم ثالث وقع مساء أول أمس الأحد في الحي الأخير) عن إصابة 11 رجلا.

وألقت السلطات الألمانية القبض على ستة رجال روس مساء السبت الماضي قبل أن تطلق سراحهم لاحقا، وقالت الشرطة إن من بين المتورطين في هذه الهجمات " أفرادا من عائلة كبيرة معروفة".

وتلعب العصابات الشيشانية إلى جانب أعضاء إجراميين في عائلات عربية كبيرة، دورا في الوسط الإجرامي في العاصمة برلين منذ سنوات.

وكان تقرير لهيئة مكافحة الجريمة قبل عام أشار إلى وجود عنف ظاهر في هذا الوسط، وكانت الهيئة ذكرت آنذاك أن " الجريمة المنظمة الروسية والأوروآسيوية، هي معضلة كبيرة".

وتنشط هذه العصابات بالدرجة الأولى في مجال تجارة المخدرات والبغاء القسري وتحصيل إتاوات.

إ.ع/ص.ش (د ب أ)