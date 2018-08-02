إصابات في حريق بأحد مراكز إيواء اللاجئين في ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على نحو مؤقت على أحد سكان نزل للاجئين للاشتباه في قيامه بإضرام النار فيه. وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء (07 آب/ أغسطس) أن الرجل كان يريد على ما يبدو الانتحار، ما دفعه إلى إحراق أجزاء من متاعه في غرفته. وبحسب بيانات المتحدث، تستبعد السلطات لذلك شبهة معاداة الأجانب في الواقعة. وتجري الشرطة تحقيقات ضد المهاجر بتهمة الإحراق العمد. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه من المنتظر الآن البت فيما إذا كان سيجرى إصدار أمر اعتقال بحق المتهم أم قرار بإيداعه مصحة نفسية.

وكان قد اندلع أمس الاثنين في أحد مراكز إيواء اللاجئين في منطقة بيرغيش غلادباخ، القريبة من مدينة كولونيا، وأدى إلى إصابة تسعة أشخاص بإصابات بالغة. ووفقا لرجال الإطفاء تم نقل المصابين، وهم ثمانية من نزلاء المركز وموظف واحد في جهاز الحراسة، إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم باختناقات جراء الدخان الناجم عن الحريق. كما أصيب نزيل آخر بإصابات خطيرة بسبب استنشاق الدخان أبضا. وبحسب تصريحات رجال الإطفاء، فإن الحريق شبّ في إحدى الحاويات السكنية التابعة لمركز إيواء اللاجئين، وأشاروا إلى "تصاعد دخان أسود من الحاوية"، وأنهم حاولوا السيطرة على الحريق، إلا أن أحدهم أصيب باختناق جراء الدخان.

ويذكر أن حوالي 70 رجل إطفاء شاركوا في عملية إخماد الحريق، وتم إخلاء مركز إيواء اللاجئين لإنقاذ باقي النزلاء. ووفقا لرجال الإطفاء، فإن الجزء الذي اندلع فيه الحريق لم يعد قابلا للسكن، و"سينقل 56 فردا إلى أجزاء أخرى من المركز".

د.ص/ع.ج ( د ب أ)