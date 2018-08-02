إصابات في حريق بأحد مراكز إيواء اللاجئين في ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على نحو مؤقت على أحد سكان نزل للاجئين للاشتباه في قيامه بإضرام النار فيه. وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء (07 آب/ أغسطس) أن الرجل كان يريد على ما يبدو الانتحار، ما دفعه إلى إحراق أجزاء من متاعه في غرفته. وبحسب بيانات المتحدث، تستبعد السلطات لذلك شبهة معاداة الأجانب في الواقعة. وتجري الشرطة تحقيقات ضد المهاجر بتهمة الإحراق العمد. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه من المنتظر الآن البت فيما إذا كان سيجرى إصدار أمر اعتقال بحق المتهم أم قرار بإيداعه مصحة نفسية.
وكان قد اندلع أمس الاثنين في أحد مراكز إيواء اللاجئين في منطقة بيرغيش غلادباخ، القريبة من مدينة كولونيا، وأدى إلى إصابة تسعة أشخاص بإصابات بالغة. ووفقا لرجال الإطفاء تم نقل المصابين، وهم ثمانية من نزلاء المركز وموظف واحد في جهاز الحراسة، إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم باختناقات جراء الدخان الناجم عن الحريق. كما أصيب نزيل آخر بإصابات خطيرة بسبب استنشاق الدخان أبضا. وبحسب تصريحات رجال الإطفاء، فإن الحريق شبّ في إحدى الحاويات السكنية التابعة لمركز إيواء اللاجئين، وأشاروا إلى "تصاعد دخان أسود من الحاوية"، وأنهم حاولوا السيطرة على الحريق، إلا أن أحدهم أصيب باختناق جراء الدخان.
ويذكر أن حوالي 70 رجل إطفاء شاركوا في عملية إخماد الحريق، وتم إخلاء مركز إيواء اللاجئين لإنقاذ باقي النزلاء. ووفقا لرجال الإطفاء، فإن الجزء الذي اندلع فيه الحريق لم يعد قابلا للسكن، و"سينقل 56 فردا إلى أجزاء أخرى من المركز".
د.ص/ع.ج ( د ب أ)
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
بمجرد وصولهم إلى جزيرة لسبوس اليونانية يتم تقسيم مجموعات اللاجئين حسب جنسياتهم، حيث يتم إرسال السوريين إلى مخيم "كاراتيب" ويقطنون في ملاجئ هناك، بينما يرسل آخرون من جنسيات مختلفة إلى موريا حيث توجد هناك أول "نقطة ساخنة" يونانية لتسجيل من يطلق عليهم "مهاجرون لأسباب اقتصادية" وهناك يقضي الكثير منهم الليل في خيام أو تحت أشجار الزيتون.
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
في حالات كثيرة يؤدي الاكتظاظ إلى نزاعات بين اللاجئين، مثلا في صف انتظار الطعام. وحسب تقرير أممي فإن القدرة الاستيعابية للمخيم هي بمستوى 410 شخص، ولكن يضم في الواقع ما بين 2000 إلى 4000 شخص. الاكتظاظ والافتقار للإمدادت الكافية يجعل المخيم واحدا من أسوا ملاجئ اللاجئين في العالم، حسب بعض المراقبين.
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
رامونا برونغرز من مؤسسة منظمة "لايف فور لايفز" تقول إنها نقلت منظمتها من هولندا إلى قرية موريا اليونانية استجابة لنداء طوارئ علمت به عبر الإنترنت، "نحضر 1500 وجبة طعام كل يوم وهي لا تكفي أساسا لإطعام كل الموجودين" وتضيف رامونا: "نحاول المساعدة بكل ما نستطيع، لكن المشاكل كبيرة جدا والمنظمات الأكبر لا تكلف نفسها تحمل عناء هذه المسؤولية"
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
مشكلة أخرى تواجه رامونا برونغرز وفريقها من المتطوعين وهي انتشار النفايات بشكل كبير، وهي تلاحظ قائلة: "بمجرد إلقاء نظرة في محيطك، ترى أن الناس ينامون وسط النفايات"، وتضيف "من المستحيل إبقاء هذا المكان نظيفا، نشعر دائما أننا على حافة الإصابة بوباء فتاك"، وقد تم تسجيل إصابات بالجرب في مخيم "كاراتيب" في الأسابيع الماضية.
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
عندما سئل فريد مورلي، منسق الجهات المتطوعة في لسبوس عن سبب استمرار الظروف القاسية داخل المخيم، قال "أعتقد أن الأمر يرتبط بطريقة إدارة عناصر الشرطة للمكان، حيث ليس لديهم حافز كبير، بل إنهم لا يأتون للعمل أحيانا. ويعني ذلك أن الكثيرين لا يتم تسجيلهم، في حين يتوافد المزيد من اللاجئين على المكان، فيتحول إلى كارثة إنسانية بمجرد مرور بعض الوقت".
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
"مشيت من باكستان إلى تركيا حافي القدمين"، يقول فياز أوده (في وسط الصورة بالرداء الوردي). وهو لاجئ باكستاني ينتظر دوره للتسجيل،ويصف وضعه قائلا: "ننام هنا في صناديق من الورق المقوى ودون أغطية" ومن جهته يقول صديقه إصرار أحمد (أقصى اليمين) "نفعل كل هذا لأننا لا نريد أن يعيش أبناؤنا نفس الحياة التي نعيشها".
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
تقول كونستنتينا ستريكو وهي منسقة برنامج للطوارئ، إنها كانت تسعى لتوسيع الملجأ الخاص بالنساء في المخيم قبل حلول فصل الشتاء، لكن مسؤولي الشرطة تدخلوا وحالوا دون ذلك، "كان لدينا فضاء في المخيم قابل للاستخدام لهذا الغرض، غير أن الشرطة لم توافق، وتضيف : "حتى الآن لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن يكون فضاء الأمهات المرضعات مكتظا دائما!".
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
يقول أرشيد رحيمي وهو شاب أفغاني في العشرين من العمر، إن أمه ضغطت عليه من أجل الهرب بعد مقتل والده وأخته خلال هجوم لحركة طالبان على مدرسة بالقرب من منزله. "حياتي كانت مهددة من طرف طالبان، ولكن هنا يعتبرون أني جئت لأسباب اقتصادية" ثم يتساءل: "من يقرر ما إذا كنت لاجئا أم لا؟"
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
يسمح لبعض العائلات بالبقاء في الملاجئ القليلة في موريا، ولكن مورلي هي عبارة عن معتقل وليست مركزا لاستقبال اللاجئين كما يقول أحدهم: "مع رؤية كل هذه الأسوار والأسلاك الشائكة يبدو المكان مثل معتقل غوانتنامو". وبغض النظر عن الظروف القاسية فإنه من المتوقع أن يبقى عدد اللاجئين على حاله، ويلاحظ أحدهم: "الناس يقولون إن الشتاء سيوقف توافد اللاجئين، لكن البحار تكون أكثر هدوءا في الشتاء".
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
"عندما كنت في القارب الذي أقلني إلى هنا، ونحن وسط البحر، أدركت أننا وحيدون وأن الله وحده معنا" يقول بيجمان يوسفي، وهو أفغاني كان يعيش في إيران.ويلاحظ قائلا: "تماما كما في القارب إذا قرر الرب أن ينقذك فستكون في أمان، هكذا هي وضعيتي الآن في هذا المخيم". الكاتب: دييغو كوبولو /سهام أشطو
الكاتب: دييغو كوبولو /سهام أشطو