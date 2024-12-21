إصابات في إسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخي حوثي

أعلن الجيش الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن سقط في منطقة يافا في تل أبيب أوقع إصابات. وتبنى المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ.

انفجر صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن في حديقة عامة بجنوب تل أبيب ليل الجمعة بعد فشل محاولات اعتراضه. وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، بينهم فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ. وأظهرت لقطات من الحديقة حفرة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل .

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت (21 ديسمبر/كانون الأول) إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوت في وسط البلاد بما في ذلك تل أبيب، مشيرا إلى أنه فشل في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

في المقابل، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق "صاروخ باليستي فرط صوتي" على وسط إسرائيل.

ولأكثر من عام، يواصل الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي فضلا عن شن هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل تحت زعم "التضامن" مع قطاع غزة.

وقصفت إسرائيل الخميس (19 ديسمبر/كانون الأول) موانئ رئيسية في اليمن والعاصمة صنعاء ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي.

م ف/ ع.ج (رويترز)