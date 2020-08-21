 إشبيلية يهزم انتر ميلان ويتوج بلقبه السادس بالدوري الأوروبي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.08.2020

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رياضة

إشبيلية يهزم انتر ميلان ويتوج بلقبه السادس بالدوري الأوروبي

استمرت قصة الحب بين إشبيلية وبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ففي النهائي السادس الذي يشارك فيه بالبطولة نجح النادي الإسباني في تعزيز رقمه القياسي بفوز على انتر ميلان في نهائي مثير خلف الأبواب المغلقة في كولونيا.

إشبيلية يفوز للمرة السادسة بالدوري الأوروبي

لاعبو إشبيلية الإسباني يرفعون كأس الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخ النادي بعد فوز مثير على انتر ميلان

توج إشبيلية الإسباني بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بفوزه 3/2 على انتر ميلان الإيطالي بعد مباراة مثيرة في ساعة متأخرة مساء الجمعة (21 أغسطس/ آب) في النهائي الذي أقيم في مدينة كولونيا الألمانية بدون جماهير بسبب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تقدم انتر ميلان بهدف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وتعادل إشبيلية عن طريق ضربة رأس من لوك دي يونغ في الدقيقة 12. ثم أضاف دي يونغ الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 33 من ضربة رأس أخرى، إلا أن دييغو غودين سجل هدف التعادل لانتر ميلان في الدقيقة 36 من ضربة رأس. وسجل إشبيلية هدف الفوز في الدقيقة 74 عندما سدد دييغو كارلوس الكرة بركلة خلفية مزدوجة لتصطدم بقدم روميلو لوكاكو لاعب انتر قبل أن تعانق الشباك.

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الحسرة على وجوه مدرب ولاعبي انتر ميلان بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني

وتأهل إشبيلية للعب مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تقام 24 أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يلاقي الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام بعد غد الأحد وتجمع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وكان انتر ميلان تأهل للمباراة النهائية بفوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني 5 / صفر في الدور قبل النهائي، فيما تأهل إشبيلية بفوزه على مانشستر يونايتد 2 / 1 في الدور قبل النهائي.

وفاز إشبيلية بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في 2005 و2006 ثم توج بلقب الدوري الأوروبي في ثلاثة مواسم متتالية من 2014 إلى 2016.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إقامة بطولة مصغرة بداية من دور الثمانية للدوري الأوروبي، ومنح حق استضافتها لمنطقة راين-رور غرب ألمانيا.

ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز )

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