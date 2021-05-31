إشارة على بقاء ميسي؟ برشلونة يتعاقد رسميا مع الأرجنتيني أغويرو

تعاقد المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو، المنتهي عقده مع مانشستر سيتي بطل الدولي الإنكليزي لكرة القدم، مع برشلونة الإسباني حتى 2023 بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني اليوم (الاثنين 31 مايو/ أيار 2021). ووقع أغويرو (32 عاما)، أفضل هداف في تاريخ سيتي برصيد 260 هدفا في مختلف المسابقات، عقدا "مع بند جزائي لفسخه بقيمة 100 مليون يورو (122 مليون دولار)"، بحسب ما أورده نادي برشلونة في بيانه.

ووصل النجم الأرجنتيني إلى إسبانيا للخضوع للفحوصات الطبية اليوم الاثنين، وذلك بعد يومين من آخر مباراة خاضها مع سيتي والتي خسرها بهدف واحد لصفر أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا. وذكر برشلونة في بيانه أن "النادي وسيرجيو أغويرو توصلا إلى اتفاق بانضمام اللاعب إلى الفريق في الأول من تموز / يوليو المقبل، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي". ومن المتوقع أن يتم تقديم اللاعب رسميا في وقت لاحق اليوم.

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يذكر أن مهاجم الأرجنتيني انضم إلى سيتي في 2011 من أتليتيكو مدريد وتحول إلى الهداف التاريخي للنادي وساعده في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم الماضي. ويرى بعض المراقبين الرياضيين أنمجيء أغويرو من شأنه أن يحفز ميسي على التوصل غلى اتفاق مع إدارة برشلونة لتمديد عقده مع النادي الكتالوني.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن المدافع إيريك غارسيا زميل أغويرو في سيتي سيلتحق به في برشلونة بجانب الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدم.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)