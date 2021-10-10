 ″إشارة المرور″ .. ملامح أول حكومة في ألمانيا ما بعد ميركل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"إشارة المرور" .. ملامح أول حكومة في ألمانيا ما بعد ميركل

تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.

قادة إئتلاف إشارة المرور من السار وروبرت هابيك وأنالينا بيربوك، أولاف شولتس وكريستيان ليندر

قادة إئتلاف إشارة المرور من السار وروبرت هابيك وأنالينا بيربوك، أولاف شولتس وكريستيان ليندر

دخلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بألوان "إشارة المرور" (الأحمر والأصفر والأخضر) مراحلها الحاسمة في ألمانيا بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (لونه هو الأحمر) وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي بلونه الأصفر). وبدأ عمل 22 لجنة مُشكلة من ثلاثمائة سياسي وخبير من الأحزاب الثلاثة (الأربعاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021).

مختارات

كشف استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يؤيدون استقالة رئيس الحزب المسيحي، أرمين لاشيت، من منصبه بعد خسارته في الانتخابات. وعبر منافسه الاشتراكي أولاف شولتس عن تفاؤله بتشكيل ائتلاف "إشارة المرور"، قبل محادثات لتشكيل الحكومة.

عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟

قالت المستشارة الألمانية إنها تتوقع أن تنام "مطمئنة" بعد أن يخلفها الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس. ولكنها عبرت عن قلقها حيال الكثير من الأمور في الاتحاد الأوروبي كاستقلال القضاء وحرية الصحافة والتكنولوجيا الجديدة.

وستبحث المفاوضات عددا من البرامج والملفات الحاسمة أبرزها: التحول الرقمي، حماية المناخ، الضمان الاجتماعي، الهجرة، والأمن والسياسة الخارجية. وأكبر رهان يتعلق بإيجاد أرضية مشتركية وتوافقات بين الأحزاب الثلاثة التي لها رُؤىً سياسية واقتصادية مختلفة دافعت عنها من خلال برامجها في الحملة الانتخابية.

ومن المتوقع بلورة برنامج حكومي مشترك قبيل نهاية الشهر المقبل، إذا ما تيسرت الأمور. ويأمل قادة الائتلاف في تقديم اتفاق حول الائتلاف الحاكم يسمح بتنصيب المستشار الجديد بحلول النصف الأول ديسمبر/ كانون الأول. وتصدّر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) الانتخابات، التي أجريت في سبتمبر/ أيلول. وإذا ما تكللت المفاوضات بالنجاح، فسيكون السياسي الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس هو من سيتسلم رسميا زمام السلطة وبالتالي قيادة ألمانيا بعد رحيل ميركل عن الساحة السياسية. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" أن الائتلاف التقدمي، كما أسمته "في طريقه لأن يشكل الحكومة (..) لقد أبدعت الأحزاب الثلاثة في إبداء إعجابها بروح العمل الجماعي والاحترام المتبادل اللذين يتخللان المفاوضات. لكن السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا لم يسبق للأحزاب الثلاثة أبدا أن شكلت ائتلافا حكوميا على المستوى الاتحادي قبل اليوم؟"، في إشارة إلى تباعدها على مستوى البرامج والتوجهات الأيدولوجية.

مشاهدة الفيديو 02:46

أحزاب "إشارة المرور" في ألمانيا تتفق على بدء مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف حكومي

وثيقة الخطوط العريضة للائتلاف الحكومي

سبق لأحزاب "إشارة المرور"وأن أعدت وثيقة عرضت فيها نقاطا عامة حول الاصلاحات التي تعتزم القيام بها في السنوات الأربع المقبلة. وينص مشروع الحكومة على الحفاظ على حدود المديونية العمومية التي يتمسك بها الليبراليون بشكل خاص، والمعلقة حاليا بسبب الوباء. التحالف وعد أيضا بعدم زيادة الضرائب الرئيسية مثل ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة. وفي المقابل نجح الاشتراكيون الديمقراطيون في الحفاظ على وعدهم الأساسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو "اعتبارا من السنة الأولى" مقابل 9.6 يورو حاليا.

 وأخيرا يؤكد نص الاتفاق على أن يسعى التحالف إلى "تسريع" تخلي ألمانيا عن الفحم والعمل لتحقيق ذلك في العام 2030 بدلا من 2038. وأكدت الوثيقة المشتركة أنه "لتحقيق أهداف حماية المناخ، من الضروري تسريع التخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء". ومن المتوقع أن يبدأ حق التصويت في سن 16 عاما في الانتخابات التشريعية والأوروبية، وهو نبأ سار للخضر والليبراليين الذين تصدروا فئة الناخبين الذين صوتوا للمرة الأولى في انتخابات 26 أيلول / سبتمبر.

 

المناخ ـ أبرز ملفات برنامج حزب الخضر

يستهدف الائتلاف الحكومي المقبل إنفاق ما لا يقل عن 500 مليار يورو خلال العقد المقبل لمواجهة التحديات المناخية التي تعتبر تقليديا أحد أولويات الرأي العام الألماني. وذكر روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر اتفقا على حجم الاستثمار العام اللازم لجعل أكبر اقتصاد في أوروبا "محايدا مناخيا"، مضيفا أن الأحزاب الثلاثة ستقوم بصياغة التفاصيل في المرحلة المقبلة. وأضاف هابيك في مقابلة مع شبكة "ايه آر دي" (ARD) الألمانية "هناك تفهم واضح لاستغلال أنشطة الاستثمار العام في ألمانيا في إطار مبدأ كبح الديون، ولكن أيضا مع الإمكانيات التي يتيحها هذا المبدأ". وأوضح هابيك أن الحكومة يمكنها على سبيل المثال إنشاء صناديق للاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق الريفية. وقال هابيك، وهو أحد المرشحين، قيد المناقشة، لمنصب وزير المالية في الحكومة المقبلة "يمكن تطبيق ذلك فيما بعد في مختلف مجالات البنية التحتية العامة".

مشاهدة الفيديو 02:02

حزب الخضر الألماني يقترح إجراء مفاوضات ائتلافية ثلاثية

تجدر الإشارة إلى أن كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، هو أيضا مرشح محتمل لشغل منصب وزير المالية في الحكومة المنتظرة. وقد أشار في مقابلة إلى أن الخضر يجب أن يتولوا وزارة بيئة جديدة وأكثر قوة. وبهذا الشأن كتبت "تاغسشبيغل" الصادرة في برلين (20 أكتوبر/ تشرين الثاني) أن الخضر في الائتلاف "يجب أن يكونوا حماة البيئة والطبيعة والإبداع ..لأن العالم ليس لديه حقًا المزيد من الوقت ليضيعه عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ، وكل الأهداف المناخية المتفق عليها يبتعد تحقيقها أكثر فأكثر بدلاً من الاقتراب منها"، خصوصا وأن هدف خفض الانبعاثات بشكل جذري سيتطلب استثمارات هائلة في قطاعي البناء والنقل.

وسيختبر الخضر والليبراليون، وهما ليسا حليفين طبيعيين، ما إذا كان بإمكانهما التغلب على خلافاتهما بشأن قضايا مثل حماية المناخ والضرائب والإنفاق العام. لكن كلا الحزبين أكدا أنهما يريدان "مد جسور" من أجل تشكيل ائتلاف حكومي مستقر. وتريد الأحزاب الثلاثة بأي ثمن تجنب تكرار ما حصل عام 2017، عندما انسحب الحزب الديمقراطي الحر بشكل مدو من مفاوضات التحالف مع المحافظين والخضر، ما أدى إلى شهور من المشاورات والشلل في أوروبا.

 

الجبهة الاقتصادية ـ تحديات ما بعد الجائحة

تنتظر الحكومة الألمانية المقبلة ملفات اقتصادية ملتهبة، معظمها ناتج عن تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها الكارثية على إمدادات خطوط انتاج القطاع الصناعي ما أدى إلى ارتفاع صاروخي في كلفة الطاقة والنقل. وقد سبق للحكومة المنتهية ولايتها أن راجعت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي خلال العام الجاري (2021) وخفضته من 3.5% إلى 2.6% وذلك بسبب نقص مكونات تدخل في عدد من الصناعات. وبهذا الصدد أوضح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أن "العديد من البضائع لا يمكن تسليمها لأن هناك نقصا في المواد الأولية"، غير أنه توقع "قفزة فعلية" للاقتصاد الألماني في عام 2022، حيث يُنتظر ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بـ"أكثر من 4%" حسب ألتماير.

تباطؤ الاقتصاد، يعتبر من الملفات المقلقة بالنسبة للائتلاف الحكومي المقبل. وتعاني صناعة السيارات والآلات الثقيلة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الألماني، من شبه شلل، فبرغم ارتفاع الطلب، تباطأت سلسلة الانتاج أو اضطرت للتوقف فيما يزيد ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الخشب والبلاستيك والمعادن والغاز من الفاتورة، إذ قفزت تكاليف الإنتاج لدى المصنعين الألمان بنسبة 14.2% على مدار السنة الجارية.

ويبدو أن الائتلاف المقبل يحظى بتأييد مبدأي من رجال الأعمال الألمان لقيادة البلاد في فترة ما بعد كوفيد. وبهذا الصدد كتب موقع "شبرينغر بروفيسيونال" (29 أكتوبر/ تشرين الأول) "رجال الأعمال الألمان يدعمون تقليديا الأحزاب المحافظة"، لأنهم يرون أنها تمثل مصالحهم الاقتصادية بشكل أفضل، وفي استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، ظهر أنهم مؤيدون لتحالف بين التكتل المسيحي وحزب الخضر، لكن هذا التقييم تغير مباشرة بعد تلك الانتخابات حيث ظهر تأييد متزايد لائتلاف "إشارة المرور".

مشاهدة الفيديو 02:27

أولاف شولتس مرشح الاشتراكيين الطامح بخلافة ميركل

الليبراليون بين ناري الخضر والاشتراكيين

يجد الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الحليف التقليدي للمحافظين، نفسه في وضع ليس مريحا بالضرورة أمام اختلاف توجهاته الأيديولوجية مقارنة بالخضر والاشتراكيين. غير أن فولكر فيسينغن الأمين العام للحزب أكد أنه لا يرى بدائل مقبولة لتحالف حزبه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" قال فيسينغ إن فشل المفاوضات الخاصة بتشكيل هذا الائتلاف "ليس خيارا"، مؤكداً أن الأحزاب الثلاثة تخوض المحادثات "بروح المسؤولية وبشكل بناء (..) الأحزاب الثلاثة تعرف أن هناك حاجة إلى بذل جهد هائل من أجل تقليص الارتفاع في حرارة الأرض عند 1.5 درجة، ونحن مستعدون لهذا ونرغب في أن نقدم إسهامنا من أجل حماية حقيقية للمناخ".

وفيما يتعلق بما قاله حزب الخضر بالحاجة إلى استثمار 50 مليار يورو سنويا لحماية المناخ، قال فيسينغ" سنتفاوض مع بعضنا البعض على مقدار ما سنستثمره"، وأضاف أنه يجب تمويل كل الاستثمارات بشكل قوي.

وكان رئيس حزب الخضر روبرت هابيك أكد في تصريحات صحفية أن أعضاء ائتلاف "إشارة المرور" سيلتزمون بوقف الاستدانة كما تم الاتفاق على ذلك في المحادثات الاستكشافية لكنها ستستغل المتاح من القروض الحكومية وقال "هناك إجماع على ضمان توافر الاستثمارات المطلوبة، وبالتالي فإن مهمة الأحزاب الثلاثة هي تنفيذ هذا الأمر". وأضاف هابيك "سنكون حمقى إذا لم نعمل في أوروبا على تحقيق السوق المستقبلية التي تتيحها حماية المناخ". وبهذا الصدد اعتبرت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول) أن مشاركة الليبراليين في "إشارة المرور" "يحمل فرصا ومخاطر في نفس الوقت" واستطردت موضحة أن "ما يجب تجنبه هو اتفاق الأطراف الثلاثة على الحد الأدنى من القواسم المشتركة؛ لأن ألمانيا بحاجة إلى انطلاقة جديدة في العديد من المجالات. لقد تحقق الكثير ببساطة خلال 16 عامًا من حكم ميركل. لكن من له طموح يحتاج إلى طاقة وتصميم على العمل".

حسن زنيند

  • USA I Angela Merkel und Joe Biden in Washington

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    أشاد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بميركل قائلا إنها "صديقة عظيمة وصديقة شخصية له وللولايات المتحدة الأمريكية"، ووصفها بأنها امرأة "تاريخية". وخلافا لسلفه دونالد ترامب فإن علاقة ميركل ببايدن أفضل بكثير. رغم ذلك ظلت العلاقة هادئة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ميركل بأنها تتمتع "بروح الدعابة والبراغماتية الحكيمة"، مضيفا أنها "بوصلة أخلاقية لا هوادة فيها". ووجه أوباما الخطاب لميركل بالقول "سعيد جدا لأني أصبحت صديقا لك".

  • Brüssel Präsident des Europäischen Rates Charles Michel Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل أثنى على ميركل ووجه لها خطابا مؤثرا جاء فيه: "أنت نصب تذكاري. المجلس الأوروبي بدون أنغيلا كروما بدون الفاتيكان أو باريس بدون برج إيفل. سنفتقد حكمتك، خاصة في الأوقات الصعبة".

  • Deutschland G20 Begrüßung der Teilnehmer durch Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق جان كلود يونكر هو من الشخصيات التي عملت لسنوات عن قرب مع ميركل. وجمعته بالمستشارة الألمانية عدة قمم أوروبية ودولية. ويقول عن ميركل: "أنا أقدرها كعمل فني كامل. لأنها تتكون من أجزاء كثيرة ... خلال 16 عامًا عملت الكثير على نحو صحيح ولم تقم بأي خطأ جوهري".

  • Belgien | EU Gipfeltreffen in Brüssel - Angela Merkel und Macron

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقرب شريك لميركل داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن ميركل لم تستجب للكثير من مطالب ماكرون لإدخال إصلاحات مالية في الاتحاد، إلا أن العلاقة بينهما لم تتأثر سلبا. وغرد ماكرن مخاطبا ميركل: "شكرًا لك عزيزتي أنغيلا على المعارك التي خضتها من أجل أوروبا".

  • UK Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يبقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الشريك الأكثر صعوبة لميركل خصوصا بسبب دوره في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فجونسون جامل ميركل خلال زيارتها الوداعية إلى لندن. وشكر المستشارة على "التزامها التاريخي، ليس فقط من أجل العلاقات الألمانية البريطانية، ولكن للدبلوماسية في جميع أنحاء العالم".

  • Großbritannien | Antrittsbesuch Angela Merkel bei Tony Blair

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    لو كان الأمر بيد توني بلير لبقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ويقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن تعامل ميركل مع مفاوضات خروج لندن من الاتحاد: "كان إنجازا رائعا أن نحافظ على التماسك في أصعب مرحلة مرت بها أوروبا".

  • Türkei Istanbul Treffen Präsident Erdogan und Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    علاقة ميركل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تكن سهلة. واجهتهما مشاكل عدة في عدة مجالات منها ملف حقوق الإنسان. غير أن أردوغان امتدح ميركل ووصفها بـ "الصديقة" و "المستشارة العزيزة" وبأنها "سياسية متمرسة لديها دائما مقاربة معقولة وموجهة نحو الحل".

  • China | Angela Merkel und Xi Jinping | Videokonferenz

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    في ولايتها الأولى والثانية كانت ميركل من بين المعجبين بصعود الصين. لكن الوضع تغير في نهاية منصبها كمستشارة حيث صارت أكثر تشككًا. وودعها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشريط فيديو وصفها فيه بـ "الصديقة القديمة للصين".

  • BG I Angela Merkel mit Tieren

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    تهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقييم ميركل. وسئل مؤخراً عما إذا كان سيفتقدها فكان رده: "كانت في السلطة لمدة 16 عامًا، وهو أمر رائع". وأضاف أنه كان بإمكانها الترشح مرة اخرى. والتقطت هذه الصورة للسياسيين عام 2007 عندما سمح بوتين بدخول كلبه رغم علمه أن ميركل تخشى الكلاب، الأمر الذي لم تظهره خلال اللقاء.

  • Dallas Ausstellung mit einem Gemälde von Angela Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يقضي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وقت فراغه بشكل أساسي في الرسم. من بين اللوحات التي رسمها بريشته لوحة لأنغيلا ميركل التي زارته مرة في مزرعته في تكساس. وفي حديث لدويتشه فيله (DW) قال بوش الابن "أنغيلا ميركل شغلت منصبها المهم للغاية بإتقان وكرامة. لقد فعلت الأفضل لألمانيا، وهي فعلت ذلك على أساس المبادئ".


مواضيع ذات صلة

16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

عشية محادثات ائتلاف "إشارة المرور".. ما هي النقاط الخلافية؟ 10.10.2021

عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhalten sich bei der Sitzung im Bundestag zu Beginn der Haushaltswoche.

ميركل: أتوقع أن أنام "مطمئنة" في ظل حكومة يقودها شولتس 22.10.2021

قالت المستشارة الألمانية إنها تتوقع أن تنام "مطمئنة" بعد أن يخلفها الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس. ولكنها عبرت عن قلقها حيال الكثير من الأمور في الاتحاد الأوروبي كاستقلال القضاء وحرية الصحافة والتكنولوجيا الجديدة.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

+++نتائج رسمية أولية: فوز الاشتراكيين بفارق ضئيل على المحافظين+++ 26.09.2021

كشفت النتائج الرسمية الأولية عن فوز بفارق ضئيل للحزب الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل، والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيا، هذا فيما حل حزب الخضر في المركز الثالث.