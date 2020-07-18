 إشادة واسعة بطفل أميركي أنقذ شقيقته من أنياب كلب | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.07.2020

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منوعات

إشادة واسعة بطفل أميركي أنقذ شقيقته من أنياب كلب

دخل كبار نجوم الأفلام الخارقة على خط بطولة واقعية لصبي أميركي في السادسة من عمره، تدخل للدفاع عن شقيقته الصغرى من هجوم كلب.

جرمان شيبرد- أرشيف

جرمان شيبرد- أرشيف

أشاد أبطال خارقون أميركيون من "كابتن أميركا" إلى "سبايدرمان" بشجاعة صبي في السادسة تعرض لتشوهات في الوجه بعدما تدخل لحماية شقيقته من عضة كلب.

وقال كريس إيفانز الذي يؤدي دور كابتن أميركا في سلسلة أفلام "أفنجرز" التي يحبها الطفل الصغير: "أنت بطل. ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة. شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر. ولا بد أن والديك فخوران جدا بك".


وقد وقف بريدغر ووكر (6 أعوام) في التاسع من تموز/يوليو في وجه كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد لمهاجمة شقيقته البالغة أربع سنوات. وعضه الكلب في وجنته وقد خضع لعملية جراحية طارئة أجراها جراح تجميلي مع 90 غرزة. وأكد والداه أنه قال لهما بعد ذلك: "لو كان لا بد من أن يموت أحد فيجب أن يكون أنا".


وانتشرت قصته كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية وقد لبى الكثير من المشاهير النداء الذي أطلقته إحدى قريبات الطفل عبر إنستغرام لتوجيه رسائل دعم له.

ووعد الممثل روبرت داوني جونيور الذي يؤدي دور البلبل الخارق آيرن مان، بريدغر "بشيء مميز" بمناسبة عيد ميلاده المقبل.


وأشاد كريس همسوورث الذي جسد دور ثور في عدة أفلام من عالم "مارفل" بشجاعة الصبي "التي لا توصف". وقال: "لقد أثرت إعجابنا جميعا. أعرف أنك من عشاق أفنغزر ويسرني أنا وكل زملائي أن نعدك من ضمن فريقنا".

خ.س/إ.ع (أ ف ب)

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