إشادة نادرة بابن سلمان قبل زيارة متوقعة لبايدن إلى السعودية

اتخذ البيت الأبيض خطوة نادرة بالاعتراف بالدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تمديد هدنة في اليمن، قبل زيارة من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض، وفقاً لتقارير إعلامية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين يوم الخميس (الثاني من حزيران/يونيو 2022) إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد يستحقان الثناء على دورهما في تمديد الهدنة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من نفس اليوم، وأضافت أن "الهدنة لم تكن ممكنة دون انتهاج الدبلوماسية التعاونية من (أطراف) بالمنطقة. نقر بشكل خاص بقيادة الملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية في المساعدة على تعزيز الهدنة".



وذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس أن بايدن سيزور السعودية بحلول نهاية الشهر، حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما سيمثّل تراجعاً عن تعهده بجعل المملكة "منبوذة" وعدم التحدث إلى الأمير الشاب المثير للجدل. وجاء ذلك بعد ساعات على معالجة السعودية اثنتين من أولويات بايدن من خلال الموافقة على زيادة إنتاجالنفط والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن الذي مزقته الحرب.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" عن مصادر لم تكشفها، أن بايدن سيمضي قدماً في زيارة السعودية بعد أن ترددت أنباء في حزيران/يونيو حول اعتزامه القيام بذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي "قرر التوجه إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة النفطية في وقتٍ يسعى إلى خفض أسعار المحروقات في بلاده وعزل روسيا على الساحة الدولية".

وإضافة إلى لقائه بن سلمان، ذكرت الصحيفة أن بايدن سيلتقي خلال زيارته قادة دول عربية أخرى، بينها مصر والأردن والعراق والإمارات. وقالت الصحيفة إن التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني للزيارة لم يتم تأكيدهما بعد. وتقول مصادر مطلعة إن زيارة بايدن للسعودية ستأتي بالتزامن مع رحلة إلى أوروبا وإسرائيل في أواخر حزيران/يونيو، إذ يعتزم بايدن هذا الشهر التنقل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا، ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يسافر إلى إسرائيل. وذكرت مصادر أن بايدن سيحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في الرياض.



"بايدن لايزال يشعر أن ابن سلمان منبوذ"؟

وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن زيارة بايدن المزمعة إلى السعودية، نقلاً عن مسؤولين لم تسمّهم، وقالت إنّ اللقاء "وجهاً لوجه" مع ولي العهد السعودي سيأتي بعد مهمات عدة "غير معلنة" في الدولة الخليجية الغنية أجراها مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة أموس هوشستين اللذان يكرران دعواتهما إلى زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم. بدورها ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الاستعدادات لهذا اللقاء قطعت شوطاً طويلاً.

وفي الآونة الأخيرة، قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن بايدن لا يزال يشعر بأن بن سلمان "منبوذ"، بسبب "دوره" في قتل الصحفي بجريدة واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا عام 2018، وفقاً للاستخبارات الأمريكية. وتنفي الحكومة السعودية أي دور لولي العهد في مقتل خاشقجي.



ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض زيارة بايدن المزمعة إلى السعودية، لكنها قالت: "يتطلع الرئيس إلى فرصة التواصل مع قادة من الشرق الأوسط، لكن ليس لدي ما أعلنهُ اليوم"، وأضافت: "ما يركز عليه الرئيس أولا وقبل أي شيء هو مشاركاته مع الزعماء الأجانب لدفع المصالح الأمريكية. هذا هو الحال مع السعودية وأي مكان آخر".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن بايدن كان يتطلع لفرص الاجتماع مع قادة الشرق الأوسط وسيفعل ذلك "إذا قرر أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة... وأن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يسفر عن نتائج"، وأضاف: "مما لا شك فيه أيضاً أنه مثل العديد من البلدان التي نتشارك معها المصالح، لدينا مخاوف مرتبطة بسجلات هذه الدول لحقوق الإنسان وسلوكها في الماضي. نناقش هذه المخاوف معهم مثلما نفعل مع الآخرين". وتابع المسؤول: "هناك أيضاً أولويات استراتيجية يتعين الاهتمام بها وكثفنا اتصالاتنا ودبلوماسيتنا في الآونة الأخيرة وسنواصل ذلك".

م.ع.ح/و.ب (أ ف ب ، رويترز)