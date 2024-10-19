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عالم الرياضةألمانيا

إشادة كبيرة بـ غيراسي بعد تسجيله هدف الفوز لدورتموند

١٩ أكتوبر ٢٠٢٤

أثبت الغيني سيرهو غيراسي، المنضم حديثا لصفوف دورتموند الألماني، أنه المنقذ في وقت الحاجة، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه على سانت باولي في الدوري الألماني أمس الجمعة. وهذه ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها غيراسي دورتموند.

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أثبت الغيني سيرهو غيراسي أنه مهاجم من طراز رفيع (18.09.2024)
أثبت الغيني سيرهو غيراسي، المنضم حديثا لصفوف دورتموند الألماني، أنه المنقذ في وقت الحاجةصورة من: Isosport/IMAGO

لقي الغيني سيرهو غيراسي مهاجم بروسيا دورتموند  إشادات واسعة بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 83 ليمنح فريقه الفوز 2-1 على ضيفه سانت باولي ليتقدم للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مؤقتا أمس الجمعة (18 أكتوبر/تشرين الأول 2024)

وحول الدولي الغيني تمريرة عرضية بضربة رأس إلى المرمى عند القائم البعيد ليضمن النقاط الثلاث بعد خمس دقائق من هدف التعادل المذهل الذي أحرزه إريك سميث لاعب سانت باولي ليسكت جماهير أصحاب الأرض بتسديدة هائلة من مسافة 30 مترا.

وكانت بداية دورتموند للموسم الحالي هي أسوأ بداية له في آخر عشرة أعوام، وقبل فترة توقف الدوري بسبب روزنامة المباريات الدولية، تلقى الفريق الخسارة 1 / 2 أمام يونيون برلين.

وسجل غيراسي هدفه الرابع هذا الموسم بعد تمريرة عرضية من جيمي بينو-جيتنز ليرفع رصيد دورتموند إلى 13 نقطة.

وقال سيباستيان كييل،  المدير الرياضي لدورتموند :"إنه لاعب محترف متميز، لاعب محترف للغاية واعتاد على تقديم أفضل ما عنده كل ثلاثة أيام".

وقال يوليان براندت لاعب وسط دورتموند :" لم تكن مباراة سهلة. ولكن الشيء الأهم هو الفوز: هذا كل شيء. سعداء للغاية، ونشعر بالارتياح".

وعقب أداء متواضع، كانت هناك إشادة إضافية لرامي بن سبعيني، الذي سجل الهدف الأول لدورتموند. 

وقال التركي نوري شاهين، مدرب الفريق: "قلت بالفعل خلال الصيف الماضي أنني أجده لاعبا مثيرا للغاية. كنت من معجبي بن سبعيني عندما كان لاعبا في بوروسيا مونشنغلادباخ".

وأضاف: "أتمنى أن تكون هذه خطوة في الطريق الصحيح بالنسبة له. الأمر متعلق حاليا بالاستمرار في تقديم نفس الأداء".

وكان  غيراسي قد أظهر قيمته بالفعل يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي أمام بوخوم، عندما سجل هدفين ليساعد دورتموند في الفوز 4 / 2، بعدما كان الفريق متأخرا بهدفين نظيفين.

ع.ج.م/ع.خ (د ب أ، رويترز)

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