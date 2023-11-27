إشادة بـ"أخلاق" رونالدو بعد رفضه احتساب ضربة جزاء لصالحه

في الدقيقة الثانية من اللقاء بين فريق النصر السعودي وبيرسبوليس الإيراني ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الاثنين (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) سقط كريستيانو رونالدو داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني بعد احتكاك مع مدافع بيرسبوليس ليطلق الحكم صافرته معلنًا عن ضربة جزاء للنصر.

وفور احتساب ضربة الجزاء، ركض رونالدو نحو الحكم وأشار له أنه لا وجود لضربة جزاء وأن لاعب الفريق الإيراني لم يعرقله، حيث أنه تعثر خلال محاولة سيطرته على الكرة وهو ما أظهرته الإعادة التليفزيونية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم لقطة رونالدو "الرائعة" حيث تغنت الجماهير العالمية بـ "أخلاق" الأسطورة البرتغالي والذي ضرب أحد أروع الأمثلة للأخلاق الرياضية في الملاعب.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)