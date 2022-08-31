إشادات غربية بعد وفاة ميخائيل غورباتشيف، فيما لا يحظى آخر زعيم للاتحاد السوفيتي بالتقدير نفسه في وطنه

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اثارت وفاة ميخائيل جورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، إشادات كثيرة في الدول الغربية تحيي إصلاحاته الديموقراطية ودوره الحاسم في إنهاء الحرب الباردة. فيما اختلف سكان موسكو في تقيمه
تلقت ألمانيا بمختلف أطيافها بحزن خبر وفاة ميخائيل غورباتشوف، الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي يعتبرالألمان أن الفضل يعود له في إتمام الوحدة الألمانية بعدما كانت البلاد ممزقة بين غرب وشرق خلال الحرب الباردة.
فرضت الصين عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأفراد أسرتها ردا على ما وصفته بأفعالها "الخبيثة" و"الاستفزازية"، في وقت أوقفت بكين التعاون مع واشنطن في عدة مجالات، بما في ذلك الحوار بين القادة العسكريين.
ترى وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن الصين تمثل تحديا لنظام السلام العالمي بسبب موقفها من تايوان والنزاعات الإقليمية في المنطقة. وأكدت ألمانيا واليابان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة انتهاك موسكو للقانون الدولي.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأعلى الإيراني خامنئي قبيل قمة تجمعه مع الرئيسين الإيراني رئيسي والتركي أردوغان. زيارة بوتين إلى طهران هي الأولى من نوعها منذ الحرب الروسية في أوكرانيا.
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