إشادات غربية بعد وفاة ميخائيل غورباتشيف، فيما لا يحظى آخر زعيم للاتحاد السوفيتي بالتقدير نفسه في وطنه

عقوبات صينية على بيلوسي وبلينكن يتهم بكين بتغيير الوضع القائم

فرضت الصين عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأفراد أسرتها ردا على ما وصفته بأفعالها "الخبيثة" و"الاستفزازية"، في وقت أوقفت بكين التعاون مع واشنطن في عدة مجالات، بما في ذلك الحوار بين القادة العسكريين.