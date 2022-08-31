 إشادات غربية بعد وفاة ميخائيل غورباتشيف، فيما لا يحظى آخر زعيم للاتحاد السوفيتي بالتقدير نفسه في وطنه | DW الأخبار | DW | 31.08.2022

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إشادات غربية بعد وفاة ميخائيل غورباتشيف، فيما لا يحظى آخر زعيم للاتحاد السوفيتي بالتقدير نفسه في وطنه

اثارت وفاة ميخائيل جورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، إشادات كثيرة في الدول الغربية تحيي إصلاحاته الديموقراطية ودوره الحاسم في إنهاء الحرب الباردة. فيما اختلف سكان موسكو في تقيمه

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