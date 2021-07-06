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إس 400

يطلق اسم "إس 400" على منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تم تطويرها من عائلة "اس 300" لمواجهة أهداف على مسافة تتراوح بين 40 إلى 400 كلم. ويرى خبراء بأن هذه المنظومة قد تكون الأفضل من نوعها في تاريخ صناعة الصواريخ.

تتميز "إس 400" بدقتها وقدرتها على كشف الأهداف على مسافة 600 كلم وتدميرها سواء أكانت صواريخ بالستية أم طائرات شبح. وعلى ضوء الكفاءة العالية التي تتمتع تتوجه المزيد من الدول خارج حلفاء روسيا لشرائها وفي مقدمتها تركيا والسعودية.

3010644 01/14/2017 The S-400 Triumph air defense regiment seen deployed in Feodosia. This anti-missile regiment of the Southern Military District, armed with the S-400 Triumph system, has entered on duty in the Crimea. Sergey Malgavko/Sputnik |

صواريخ "إس 400".. ورطة أردوغان بين واشنطن وموسكو 06.07.2021

"لقد استلمنا أموالنا ويمكن للأتراك ركوب الصواريخ للذهاب إلى الشاطئ أو لحمل البطاطا معهم". كلام للسفير الروسي في أنقرة يلخص ورطة تركيا بعد توتر علاقاتها مع واشنطن على خلفية شراء منظومة صواريخ "إس 400" ب 2.5 مليار دولار.
21.08.2020, Türkei, Istanbul: Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, spricht bei einer Pressekonferenz, während neben ihm auf einem Bildschirm das Bohrschiff Fatih gezeigt wird. Das Land ist bei ihrer Suche nach Rohstoffen im Schwarzen Meer auf Erdgasvorkommen gestoßen. «Die Türkei hat die größte Erdgasentdeckung ihrer Geschichte im Schwarzen Meer gemacht», sagte Erdogan. Das Bohrschiff Fatih habe ein Vorkommen mit 320 Milliarden Kubikmetern entdeckt. Foto: Uncredited/Turkish Presidency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

إلى متى يمكن لتركيا استعراض قوتها العسكرية في الخارج؟ 31.12.2020

يتواجد الجيش التركي حالياً في 12 دولة على الأقل وفي أماكن أخرى، تحرس البحرية التركية عمليات التنقيب عن النفط والغاز المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط، فما سبب حرص أردوغان على خوض مغامرات عسكرية متعددة؟
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets Russian President Vladimir Putin (R) in Moscow, Russia on March 5, 2020. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

عقوبات أمريكا على تركيا.. لماذا استهداف "الصناعات الدفاعية"؟ 15.12.2020

خرجت إدارة دونالد ترامب بعقوبات ضد تركيا موجهة إلى مؤسستها الخاصة بصناعة الأسلحة. توجه يراه البعض مخففا ما دامت العقوبات لم تشمل دولة تركيا ككل، لكن هناك من يرى أن واشنطن ترغب بضرب "استقلالية" أنقرة في التصنيع العسكري.
November 17, 2017 - Ankara, Turkey - Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during a meeting of provincial chairmen of his Justice and Development Party (AK Parti) in Ankara on November 17, 2017. Turkey has withdrawn its troops from a NATO military drill after the countryÖs founder and its current president were included among enemies, President Recep Tayyip ErdoÄüan has said. There was an incident in Norway; they put up something like enemies table and it included Mustafa Kemal AtatürkÖs name and my name, ErdoÄüan said on Nov. 17 in his address to a ruling Justice and Development Party (AKP) meeting in Ankara. When we heard of this, our Chief of General Staff and EU Minister were on their way to Canada. It was a NATO drill, we had 40 soldiers there. We decided to withdraw those troops, and they st PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: DepoxPhotos 15854710

هل يستمر أردوغان في ابتزاز شركائه في حلف الناتو؟ 04.12.2019

يواصل قادة دول حلف شمال الأطلسي لقاءاتهم بلندن في الذكرى الـ 70 لتأسيسه. والدلالات لا توحي بوجود انسجام بين الأعضاء: فالعلاقة مع أنقرة مثقلة بالخلافات، إذ ثمة من يتهم الرئيس التركي بمواصلة ابتزاز شركائه بالحلف. كيف ذلك؟
ARCHIV - 25.11.2015, Syrien, Latakia: HANDOUT - Ein Videostandbild des russischen Verteidigungsministeriums zeigt, wie das Flugabwehrraketensystem S-400 von einem Transportflugzeug auf dem Flugplatz Hmeymim außerhalb entladen wurde. (zu dpa «Lieferung umstrittener russischer Raketenabwehr für Türkei beginnt») Foto: Russian Defence Ministry Press S/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أردوغان: ترامب لديه سلطة عدم فرض عقوبات على تركيا 14.07.2019

قال الرئيس التركي إن بلاده لم تشتر منظومة "إس 400" لتستعد للحرب وإنما لحماية السلام وأمنها القومي. ولفت أردوغان إلى أن ترامب يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
3010644 01/14/2017 The S-400 Triumph air defense regiment seen deployed in Feodosia. This anti-missile regiment of the Southern Military District, armed with the S-400 Triumph system, has entered on duty in the Crimea. Sergey Malgavko/Sputnik |

تركيا بين خيارين ـ صواريخ روسيا وعقوبات أمريكا، فماذا ستختار؟ 01.06.2019

تقف تركيا على مفترق طرق بين إتمام صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية، وبين تبعات الاعتراض الأمريكي الأطلسي على هذه الصفقة، التي أيضا يلقي الخلاف بين موسكو وانقره بشأن حرب سوريا، بظلاله عليها. فكيف ستخرج أنقره من هذا المأزق؟
U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin shake hands as they meet in Helsinki, Finland July 16, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

مستعيناً بـ S400.. هكذا يقترب الدب الروسي من إحياء الحرب الباردة! 31.08.2018

لم يعد خافياً إعجاب حلفاء واشنطن بالمنظومة الروسية S400، وهو أمر لا يروق لترامب الذي لا يرغب بعودة حرب باردة قد تكلّف بلاده الكثير. بيدَ أن موسكو مصممة على استثمار أسلحتها، إذ تدرك أن الأمر أكبر من مجرد صفقات مالية.

Das S-400 Triumf, russisches mobiles allwetterfähiges Langstrecken-Boden-Luft-Raketen-System, während des Tages der Unabhängigkeit in Minsk am 3.07.2014 Copyright: DW via Sergej Wilhelm, DW Russisch

مسائية DW: منظومة "إس 400" .. "مغناطيس" تحالفات موسكو 30.08.2018

وزير خارجية السعودية يؤكد وجود مساع لاقتناء منظومة "إس 400" الروسية رغم الضغوط الأمريكية، وتقارير عن رغبة حلفاء آخرين لواشنطن في الحصول على هذه المنظومة. فما خلفيات هذا الاهتمام الكبير بالسلاح الروسي؟

صراع تكنولوجيا الأسلحة في سوريا.. من الأقوى؟ 11.04.2018

يجري الاستعداد على قدم وساق لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد ما قيل عن استهداف مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية فما هي الأسلحة التي من الممكن استخدامها لقصف الجيش السوري وحلفائه؟ وما هي الأسلحة المضادة؟

In this Monday, Feb. 20, 2017 traditional Russian wooden dolls called Matryoshka depicting US President Donald Trump, centre left and Russian President Vladimir Putin are displayed for sale at a souvenir street shop in St.Petersburg, Russia.﻿The Kremlin refrained from comment Tuesday, Feb. 21, 2017 on the appointment of the new U.S. national security adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster, but one lawmaker said he was likely to take a hawkish stance toward Russia. (AP Photo/Dmitri Lovetsky) |

منظومة إس-400... وصفة بوتين للتغلغل في المنطقة العربية؟ 01.03.2018

منظومة "إس-400" الروسية ليست مجرّد صواريخ للدفاع الجوي أو ماركة روسية يُشيد الخبراء بقوتها، بل أداة استراتيجية تُعيد الكثير من نفوذ الاتحاد السوفياتي سابقا بالمنطقة العربية، لكن برؤية جديدة قوامها الربح المالي والسياسي.
A frame grab taken from footage released by Russia's Defence Ministry November 26, 2015, shows a Russian S-400 defense missile system driving out of a cargo plane at Hmeymim airbase in Syria. Russia sent an advanced missile system to Syria on November 25 to protect its jets operating there and pledged its air force would keep flying missions near Turkish air space, sounding a defiant note after Turkey shot down a Russian fighter jet. Footage released November 26. REUTERS/Ministry of Defence of the Russian Federation/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. IT IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE.

خبير عسكري: لا يمكن لدول الخليج الخروج عن الإرادة الأمريكية 01.03.2018

على خلفية الاتفاقيات الروسية مع دول بالشرق الأوسط لبيعها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، كان لــ DW عربية هذا اللقاء مع العميد هشام الجابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث.

صواريخ إس 400 الروسية وباتريوت الأمريكية في الميزان 01.03.2018

منظومة الدفاع الروسية إس-400 أو "تريومف - الانتصار" هي نظام دفاع جوي متقدم وتعد من أحدث أسلحة الدفاع الجوي في العالم وتنافس بقوة منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت. وتسابقت عدة دول في الشرق الأوسط على شراء المنظومة الروسية. فأي السلاحين أقوى؟

Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط 01.03.2018

منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحول إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة.
Russian S-400 Triumph medium-range and long-range surface-to-air missile systems ride through Red Square during the Victory Day military parade in Moscow on May 9, 2017. Russia marks the 72nd anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War Two. / AFP PHOTO / Natalia KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

خبير: لا يمكن لروسيا أن تلعب دور الاتحاد السوفيتي بالشرق الأوسط 01.03.2018

يكشف الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط قنسطنطين ترويفسيف خفايا استراتيجية بيع روسيا لمنظومات إس-400 الصاروخية الدفاعية، وكيف أنها باتت تثير المخاوف الأمريكية من تراجع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
03.05.2017 *** Russian President Vladimir Putin (R) shakes hands with his Turkish counterpart Tayyip Erdogan during a meeting in Sochi, Russia, May 3, 2017. REUTERS/Alexander Zemlianichenko/Pool

مسائية DW: ماذا وراء توجه تركيا نحو السلاح الروسي؟ 12.09.2017

صفقة صواريخ مثيرة للجدل وقعتها تركيا مع روسيا لشراء منظومة صواريخ إس 400. وتعتبر هذه الصفقة الأكبر التي تعقدها أنقرة مع دولة خارج حلف شمال الأطلسي وواشنطن تنتقد الخطط التركية. فما أبعاد هذه الصفقة؟