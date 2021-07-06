يطلق اسم "إس 400" على منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تم تطويرها من عائلة "اس 300" لمواجهة أهداف على مسافة تتراوح بين 40 إلى 400 كلم. ويرى خبراء بأن هذه المنظومة قد تكون الأفضل من نوعها في تاريخ صناعة الصواريخ.

تتميز "إس 400" بدقتها وقدرتها على كشف الأهداف على مسافة 600 كلم وتدميرها سواء أكانت صواريخ بالستية أم طائرات شبح. وعلى ضوء الكفاءة العالية التي تتمتع تتوجه المزيد من الدول خارج حلفاء روسيا لشرائها وفي مقدمتها تركيا والسعودية.