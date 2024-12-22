إسقاط مقاتلة أمريكية بـ"نيران صديقة" قبالة سواحل اليمن

أثناء عملياته ضد الحوثيين قبالة سواحل اليمن، أسقط الجيش الأمريكي بـ"طريق الخطأ" طائرته المقاتلة من طراز F/A-18 كان فيها طياران من البحرية. وقالت القيادة المسؤولة عن الشرق الأوسط إن كلا الطيارين تمكنا من إنقاذ نفسيهما.

أعلن الجيش الأمريكي نجاة طيارين من البحرية الأمريكية من تحطم طائرتهما فوق البحر الأحمر أمس السبت، بعدما أسقطها "عن طريق الخطأ" صاروخ أطلق من طراد أمريكي.

وذكرت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية التي تشمل الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان اليوم الأحد(22 ديسمبر/ كانون الأول 2024) أن "التحليلات الأولية تظهر أن أحد الجنديين أصيب بجروح طفيفة"، مشيرة إلى أن "الحادثة لم تكن نتيجة نيران معادية" ويشتبه في أنها "نتيجة نيران صديقة".

وأوضحت "سنتكوم" أن طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي غيتيسبرغ "أطلق النار عن طريق الخطأ (...) وأصاب" مقاتلة من طراز F/A-18 كان فيها طياران من البحرية الأميركية أقلعا من حاملة الطائرات "هاري س. ترومان".

حاملة الطائرات "هاري س. ترومان" صورة من: Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/picture alliance

البحر الأحمر بؤرة للنشاط العسكري منذ أكثر من عام، حيث تقاتل القوات الأمريكية جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، والتي نفذت هجمات ضد الشحن في المنطقة.

وشكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا متعدد الجنسيات في المنطقة ردا على الهجمات التي ينفذها المتمردون الحوثيون منذ أشهر قبالة سواحل اليمن والتي تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي طريق حيوي للتجارة الدولية.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة.

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وردّا على هذه الهجمات تشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.

والسبت، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفّذ ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في صنعاء بينها منشأة لتخزين الصواريخ و"مرفق قيادة وتحكم".

وقالت "سنتكوم" إن القوات الأمريكية أسقطت أيضا خلال العملية في اليمن، طائرات مسيّرة هجومية عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر إضافة إلى صاروخ كروز مضاد للسفن.

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أمس السبت، إثر الغارات الجوية لمقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، وتصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.

ومن جهته، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، أن الهجمات الأمريكية على اليمن لن توقف "عمليات الإسناد اليمنية لغزة" وفق ما جاء في تغريدة نشرها الحوثيعلى حسابه بمنصة "إكس".

ص.ش/م.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)