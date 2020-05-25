إسقاط تهمة "التلاعب بالسوق" عن الرئيس الأسبق لفولكسفاغن

قالت محكمة ألمانية إن مارتن فينتركورن، الذي تنحى عن منصب رئيس شركة "فولكسفاغن" للسيارات بسبب فضيحة انبعاثات الديزل، لن يمثل أمام القضاء بتهمة التلاعب المزعوم بالسوق، بعد إسقاط التحقيق الجنائي.

وأعلنت محكمة مدينة براونشفايغ الإقليمية القرار اليوم الجمعة (15 كانون الثاني/يناير)، موضحة أنه لا يزال من المقرر محاكمة فينتركورن في أواخر شباط/فبراير المقبل على مجموعة أخرى من التهم الأخرى المتعلقة بفضيحة الديزل بناء على مزاعم احتيال.



وبررت المحكمة قرارها بالقول إن العقوبة المحتملة التي يمكن أن يواجهها فينتركورن في إجراءات الاحتيال من المرجح أن تكون أعلى بكثير مما قد كانت قد تكون في حالة التهمة المتعلقة بالتلاعب بالسوق والتأخر في إبلاغ المستثمرين بعواقب فضيحة الديزل على الشركة.

وكان محققو الادعاء العام في براونشفايغ قد اتهموا الشركة بالتأخر في إبلاغ المستثمرين بالمخاطر المالية للفضيحة.

واستقال فينتركورن في أيلول/سبتمبر 2015 بعد أن تبين أن عملاق صناعة السيارات الألماني زود الملايين من مركباته في جميع أنحاء العالم ببرنامج مصمم لجعل المحركات تعمل بصورة أنظف أثناء الاختبارات البيئية.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)