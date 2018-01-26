إسعاف طاقم كان في مهمة إسعاف امرأة في حالة مخاض

اصطدمت سيارة إسعاف كانت بداخلها امرأة على وشك الولادة بسيارة أخرى عند تقاطع أحد الطرق في مدينة هامبورغ الألمانية، ما أدى إلى انقلابها على أحد جانبيها. وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء إن المرأة 31/ عاما/ وجنينها في حالة جيدة، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة وضعت الطفل حاليا.
وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من متنزه المدينة مساء أمس الثلاثاء عن إصابة خمسة أفراد، هم المرأة الحامل ووالدتها التي كانت ترافقها وطاقم سيارة الإسعاف المكون من فردين وسائقة السيارة. وبحسب البيانات، فإن الإصابات لا تشكل خطورة على حياتهم.
وقال متحدث باسم قوات الدفاع المدني إن المرأة اتصلت بسيارة الإسعاف بسبب شعورها بآلام الوضع، وقال: "الزملاء أرادوا نقلها إلى المستشفى، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام المهمة".
ع.ج.م/ ط.أ (د ب أ)
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة العاشرة: احتلتها مهنة الصيدلة. حيث قال 22% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يقدرون هذه المهنة، ويتمنون لو أنهم يعملون فيها.
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة التاسعة: المحاماة. الدفاع عن المتهمين والمساهمة في إحقاق العدالة يعجب الكثيرين. فقد عبر 24% من المستطلعة أراؤهم عن تقديرهم للمحاماة.
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة الثامنة: الهندسة هي المهنة التي احتلت المرتبة رقم 8، فقد صرح 26 % من المستجوبين بأنهم يقدرون هذه المهنة، ويعتبرونها مهنة "أنيقة".
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة السابعة: حازت مهنة الأستاذ الجامعي على 26 % في هذا الاستطلاع. كيف لا وهي المهنة التي تحضر الطلبة لمهنة المستقبل.
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة السادسة: 29% من المستجوبين يقدرون مهنة رجل الدين. لكن يبدو أن التقدير تراجع، ففي سنة 2008 كان 39% من المستجوبين يقدرونها.
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة الخامسة: الحرف بتنوعها، كالنجار والسباك، احتلت المرتبة الخامسة، بعد أن قال 38 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يقدرون الحرفيين.
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة الرابعة: هنا جاء الذي قال فيه الشاعر العربي: "كاد أن يكون رسولا". مهنة معلم المدرسة حظيت بتقدير 41 % من المستجوَبين.
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة الثالثة: الشرطة. هي مهنة يحلم بها الكثير من الأطفال، لكن يبدو أن الكبار يقدرونها أيضا. 49 % من المستجوبين يقدرون هذه المهنة.
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة الثانية: التمريض، أو مهنة ملائكة الرحمة كما يلقبون، هي ثاني مهنة يقدرها الألمان. 63 % ممن استطلعت آراؤهم يقدرون مهنة التمريض.
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المهن الأكثر شعبية في ألمانيا
المرتبة الأولى: 76 % من المستجوبين يقدرون مهنة الطبيب، وبذلك تكون المهنة الأولى التي تحظى بالتقدير في ألمانيا. الكاتب: ريم نجمي/ ف.ي