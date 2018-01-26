 إسعاف طاقم كان في مهمة إسعاف امرأة في حالة مخاض | عالم المنوعات | DW | 18.07.2018

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منوعات

إسعاف طاقم كان في مهمة إسعاف امرأة في حالة مخاض

بناء على طلب امرأة شعرت بآلام المخاض هرعت سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، لكن لسوء الحظ لم يتمكن طاقم الإسعاف من إكمال المهمة، وتوجب إسعافهم والمرأة الحامل من قبل طاقم إسعاف آخر.

Deutschland Hamburg Rettungswagen Unfall (picture-alliance/dpa/B. Marks)

اصطدمت سيارة إسعاف كانت بداخلها امرأة على وشك الولادة بسيارة أخرى عند تقاطع أحد الطرق في مدينة هامبورغ الألمانية، ما أدى إلى انقلابها على أحد جانبيها. وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء إن المرأة 31/ عاما/ وجنينها في حالة جيدة، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة وضعت الطفل حاليا.

وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من متنزه المدينة مساء أمس الثلاثاء عن إصابة خمسة أفراد، هم المرأة الحامل ووالدتها التي كانت ترافقها وطاقم سيارة الإسعاف المكون من فردين وسائقة السيارة. وبحسب البيانات، فإن الإصابات لا تشكل خطورة على حياتهم.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع المدني إن المرأة اتصلت بسيارة الإسعاف بسبب شعورها بآلام الوضع، وقال: "الزملاء أرادوا نقلها إلى المستشفى، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام المهمة".

ع.ج.م/ ط.أ (د ب أ)

  • Symbolbild Apotheke

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة العاشرة: احتلتها مهنة الصيدلة. حيث قال 22% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يقدرون هذه المهنة، ويتمنون لو أنهم يعملون فيها.

  • Symbolbild Zschäpe spricht sich gegen ihre Anwälte aus

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة التاسعة: المحاماة. الدفاع عن المتهمين والمساهمة في إحقاق العدالة يعجب الكثيرين. فقد عبر 24% من المستطلعة أراؤهم عن تقديرهم للمحاماة.

  • Symbolbild - Architekt

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثامنة: الهندسة هي المهنة التي احتلت المرتبة رقم 8، فقد صرح 26 % من المستجوبين بأنهم يقدرون هذه المهنة، ويعتبرونها مهنة "أنيقة".

  • Symbolbild Lehrer und Schüler

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة السابعة: حازت مهنة الأستاذ الجامعي على 26 % في هذا الاستطلاع. كيف لا وهي المهنة التي تحضر الطلبة لمهنة المستقبل.

  • Symbolbild Betende Muslime und Christen

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة السادسة: 29% من المستجوبين يقدرون مهنة رجل الدين. لكن يبدو أن التقدير تراجع، ففي سنة 2008 كان 39% من المستجوبين يقدرونها.

  • Symbolbild Schmied

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الخامسة: الحرف بتنوعها، كالنجار والسباك، احتلت المرتبة الخامسة، بعد أن قال 38 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يقدرون الحرفيين.

  • Lehrer in Klassenzimmer

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الرابعة: هنا جاء الذي قال فيه الشاعر العربي: "كاد أن يكون رسولا". مهنة معلم المدرسة حظيت بتقدير 41 % من المستجوَبين.

  • Deutschland Polizistin

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثالثة: الشرطة. هي مهنة يحلم بها الكثير من الأطفال، لكن يبدو أن الكبار يقدرونها أيضا. 49 % من المستجوبين يقدرون هذه المهنة.

  • Symbolbild Betreutes Wohnen

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثانية: التمريض، أو مهنة ملائكة الرحمة كما يلقبون، هي ثاني مهنة يقدرها الألمان. 63 % ممن استطلعت آراؤهم يقدرون مهنة التمريض.

  • Symbolbild Arzt Patient

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الأولى: 76 % من المستجوبين يقدرون مهنة الطبيب، وبذلك تكون المهنة الأولى التي تحظى بالتقدير في ألمانيا. الكاتب: ريم نجمي/ ف.ي


 

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