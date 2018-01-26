إسعاف طاقم كان في مهمة إسعاف امرأة في حالة مخاض

اصطدمت سيارة إسعاف كانت بداخلها امرأة على وشك الولادة بسيارة أخرى عند تقاطع أحد الطرق في مدينة هامبورغ الألمانية، ما أدى إلى انقلابها على أحد جانبيها. وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء إن المرأة 31/ عاما/ وجنينها في حالة جيدة، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة وضعت الطفل حاليا.

وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من متنزه المدينة مساء أمس الثلاثاء عن إصابة خمسة أفراد، هم المرأة الحامل ووالدتها التي كانت ترافقها وطاقم سيارة الإسعاف المكون من فردين وسائقة السيارة. وبحسب البيانات، فإن الإصابات لا تشكل خطورة على حياتهم.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع المدني إن المرأة اتصلت بسيارة الإسعاف بسبب شعورها بآلام الوضع، وقال: "الزملاء أرادوا نقلها إلى المستشفى، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام المهمة".

ع.ج.م/ ط.أ (د ب أ)