إسرائيل وفصائل فلسطينية يتبادلان القصف .. ومصر تحاول التهدئة

أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه إسرائيل الجمعة (05 أغطسس/ آب 2022) ضمن "ردها الأولي" على قتل إسرائيل لقائد في صفوفها ومقتل وإصابة مدنيين خلال غارات على قطاع غزة.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في غزة عدداً من الصواريخ وهي تطلق باتجاه جنوب اسرائيل. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الانذار دوت في بلدتين إسرائيليتين تقعان شمال قطاع غزة.
وتواصل الطائرات العسكرية الإسرائيلية شن غارات جوية جديدة على مناطق عدة في قطاع غزة، استهدفت خلالها عدة مواقع تدريب تابعة لسرايا القدس، بحسب شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية تهدف إلى احتواء "تهديد داهم" في قطاع غزة. وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 15 شخصا قتلوا في غاراته على قطاع غزة بينهم قائد في حركة الجهاد الإسلامي.
في المقابل، أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 10 أشخاص "بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة أكثر من 55 بجروح مختلفة".
في هذه الأثناء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تعبئة 25 ألف جندي احتياطي "وفقا للاحتياجات العملياتية"، وذلك حسبما نقل الموقع الإلكترونى لصحيفة " يديعوت آحرونوت" عن مكتب غانتس اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن صفارات الإنذار سمعت عبر مناطق جنوب ووسط إسرائيل.
جهود مصرية
من جانبها، أجرت مصر اتصالات واسعة ومكثفة مع إسرائيل وأبلغتها بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة فوراً، حسبما قالت مصادر مصرية لـقناة "اكسترا نيوز" المحلية، ونقلتها "بوابة الأهرام" المصرية.
وأضافت المصادر، أن الاتصالات المصرية "تركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الجهود المصرية "لن تتوقف لتحقيق الهدف والاتصالات مستمرة منذ البداية".
وأوضحت المصادر أن القاهرة طالبت كل الأطراف "بضبط النفس كي لا تزيد الأمور سوءاً وتتطور العمليات بشكل أكبر". كما تجري مصر "اتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء الاعتداءات".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ أربعة أيام استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسباً لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد ردا على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.
ع.ح./ه.د. (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
ضربات انتقامية إسرائيلية
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
شروق معمّد بالنار
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
نزوح يائس
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
دمار في قطاع غزة
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
صواريخ على تل أبيب
حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
انتظار قلق
لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
خطر داهم
حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
يدان فوق الرأس
من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
حجارة وغاز مسيل للدموع
في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ