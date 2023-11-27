إسرائيل: وصول دفعة رابعة من 11 رهينة أفرجت عنهم حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) أن الرهائن الـ11 المفرج عنهم في قطاع غزة وصلوا إلى الأراضي الإسرائيلية. وجاء في بيان للجيش "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق اليوم أن الصليب الأحمر أكد له أن 11 رهينة في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن أفرجت عنهم حركة حماس من غزة.

وبالفعل أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تمكنت من تسهيل إطلاق سراح ونقل 11 رهينة كانت حركة حماس تحتجزهم في غزة. وكتبت اللجنة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لم تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المفاوضات واقتصر دورها على تسهيل الاتفاق باعتبارها وسيطا محايدا".

وكانت الخارجية القطرية أعلنت في بيان على منصة إكس أنه "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسلميهم الى الصليب الأحمر".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلنت قطر، التي تقوم مع مصر بوساطة بين إٍسرائيل وحماس ، التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في غزة بين إسرائيل وحركة لمدة يومين إضافيين . وأكدت حماس التوصل للاتفاق، فيما لم يصدر تعليق من إسرائيل حتى الآن، لكن مسؤولا في البيت الأبيض أكد التوصل إلى اتفاق.

ونشر منتدى عائلات الرهائن قائمة بأسمائهم، لكن السلطات الإسرائيلية لم تؤكدها في شكل رسمي، غير أن الكيبوتس الذي يتحدرون منه نشر قائمة مطابقة.

واحتجز هؤلاء جميعا في كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس الإرهابي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، علما بان أكثر من سبعين شخصا احتجزوا في الكيبوتس المذكور وقتل نحو ثلاثين آخرين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وقال أوسنات بيري مسؤول الكيبوتس في بيان "تحمل هذه المعلومة بارقة ارتياح لمجتمعنا، لكننا نبقى قلقين بشدة على من نحبهم ولا يزالون محتجزين".

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّ من بين الرهائن الإسرائيليين الأحد عشر المفرج عنهم ثمانية قاصرين وثلاثة بالغين.

وهذه رابع مجموعة من الرهائن يتم الإفراج عنها منذ الجمعة ، في إطار اتفاق كان سينتهي مفعوله صباح الثلاثاء، قبل أن يتم تمديدة ليومين إضافيين.

منذ الجمعة، أطلِق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق - إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل - فضلا عن 117 سجينا فلسطينيا.

ترحيب ألماني

من جانبها رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالإفراج عن 11 رهينة بينهم "مراهقان ألمانيان" في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء في منشور للوزيرة على منصة إكس "بعد 52 يوما من المعاناة واليأس بات بإمكان والدتهما أن تحتضنهما مجددا"، وقالت في إشارة إلى العائلات التي لا يزال أفرادها ينتظرون بخوف "نفعل كل شيء لكي يتمكنوا هم أيضا من احتضان" أبنائهم.

يشار إلى أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ج.م/ أ.ح/ ع.خ (د ب ا، رويترز، ا ف ب)