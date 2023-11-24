إسرائيل وحماس تتبادلان دفعة من المحتجزين في أول أيام الهدنة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال حكاري، اليوم الجمعة (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إن المجموعة الأولى من 24 رهينة مفرج عنها من قطاع غزة، خضعت لاختبارات طبية وهم "في صحة جيدة". وقال حكارى في بيان إنه بينما جرى نقل اثنين من الرهائن مباشرة إلى المستشفى لأسباب لم يتم الكشف عنها، تم أخذ 22 من المفرج عنهم إلى قاعدة جوية في صحراء النقب.

وجرى نقلهم حينئذ إلى المستشفيات عبر مروحيات تابعة للقوات الجوية، حيث سيتم لم شملهم بأقاربهم. يأتي الإفراج عن الرهائن الأربع والعشرين الذين كانت تحتجزهم حماس، عقب اتفاق بينها وبين إسرائيل. ووفقا لقطر، التي توسطت في اتفاق هدنة لمدة أربعة أيام وتبادل للرهائن مع آخرين، ضم المفرج عنهم 13 إسرائيليا و10 مواطنين تايلانديين ومواطن فلبيني.

من جهتها، أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا بحسب "نادي الأسير" الفلسطيني. وكانت هيئة "الأسرى والمحررين" التابعة للسلطة الفلسطينية نشرت بعد ظهر الجمعة قائمة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين، هم 15 فتى و24 امرأة.

وشاهد مراسل فرانس برس عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية المحتلة. واستقبلت حشود كبيرة الأسرى الفلسطينيين عند نزولهم في بيتونيا، وهتف الكثير منهم "الله أكبر". وأطلقت مفرقعات نارية أضاءت السماء هناك.

وقام المشاركون برفع عدد من المفرج عنهم على أكتافهم، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية ورايات حركتي حماس وفتح، وفق لقطات فيديو لوكالة فرانس برس.

وتم التوصل للهدنةبوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنها منظمة إرهابية.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة، بأن الحركة "مستعدة لاستمرار العمل مع مصر وقطر لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة" عبر وقف دائم لإطلاق نار مع إسرائيل.

وأكد هنية في كلمة مصورة "التزام حماس بتنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة" التي دخلت حيز التنفيذ اليوم لمدة أربعة أيام، وإنجاحه مادامت إسرائيل تلتزم بذلك.

وكان من المقرر ان تدخل الهدنة حيز التنفيذ أمس الخميس لكنها أرجئت إلى الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي في اليوم التاسع والأربعين للحرب بين اسرائيل وحركة حماس.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)