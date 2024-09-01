2024/9/26 ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤

نتيجة الإطلاق المكثف للصواريخ المتبادل بين إسرائيل وحزب الله هو عدد كبير من القتلى والجرحى وآلاف النازحين من الجهتين. تتزايد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ومن أبرز هذه الضغوط تلك التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب