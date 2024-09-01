نتيجة الإطلاق المكثف للصواريخ المتبادل بين إسرائيل وحزب الله هو عدد كبير من القتلى والجرحى وآلاف النازحين من الجهتين. تتزايد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ومن أبرز هذه الضغوط تلك التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب
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ضيوف الحلقة:
راغدة بهنام، صحفية ومراسلة قناة العربية //
شبرمة ياسين، صحفي مختص بالشأن الأوروبي //
يوآب شتيرن كاتب ومحلل سياسي - حيفا
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!