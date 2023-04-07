إسرائيل والفلسطينيين... جولة قتال جديدة؟

إسرائيل تضرب مواقع في لبنان وغزة ردا على إطلاق صواريخ عليها

قصفت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، عددا من المناطق في جنوب لبنان وفي غزة، رداً على إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان، والتي يقول عنها الجيش الإسرائيلي إن فصائل فلسطينية وليس حزب الله، من قام بإطلاقها باتجاه إسرائيل.