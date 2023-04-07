 إسرائيل والفلسطينيين... جولة قتال جديدة؟ | مسائية DW | DW | 07.04.2023

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مسائية DW

إسرائيل والفلسطينيين... جولة قتال جديدة؟

بعد يومين من التصعيد، هدوء حذر على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة وجنوب لبنان... هل تنجح جهود الوساطة في استعادة الهدوء على كل الجبهات، وما مدى تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة على التعاطي مع ملف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

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