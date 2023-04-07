إسرائيل والفلسطينيين... جولة قتال جديدة؟

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بعد يومين من التصعيد، هدوء حذر على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة وجنوب لبنان... هل تنجح جهود الوساطة في استعادة الهدوء على كل الجبهات، وما مدى تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة على التعاطي مع ملف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟
تسود أجواء من التوتر بعد اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين في المسجد الأقصى، وبحسب الشرطة فإن دخول المسجد جاء بعد أن تحصن "محرضون داخله"، فيما أطلقت صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. وألمانيا تدعو كل الأطراف للتهدئة.
قصفت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، عددا من المناطق في جنوب لبنان وفي غزة، رداً على إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان، والتي يقول عنها الجيش الإسرائيلي إن فصائل فلسطينية وليس حزب الله، من قام بإطلاقها باتجاه إسرائيل.
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالرد على من وصفهم بأعداء إسرائيل، بعد ساعات من إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخاً انطلاقاً من لبنان. وفيما أقرت واشنطن "بحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها" دعت الأمم المتحدة "إلى ضبط النفس".
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتعبئة مزيد من احتياطيي قوات الشرطة الجيش بعد هجوم دهس في تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، فيما أعلن الجيش عن إسقاط طائرة مسيرة دخلت مجال البلاد الجوي من لبنان.
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