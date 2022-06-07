 إسرائيل والإمارات.. نحو مرحلة جديدة من التعاون؟ | مسائية DW | DW | 10.06.2022

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مسائية DW

إسرائيل والإمارات.. نحو مرحلة جديدة من التعاون؟

في زيارة خاطفة إلى الإمارات.. رئيس الحكومة الإسرائيلية يلتقي في أبوظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، والنووي الإيراني على رأس الملفات المطروحة. فما الذي أفرزته هذه الزيارة، خاصة وأن بينيت أشار إلى وجود أهداف مشتركة تخص أمن وازدهار المنطقة؟

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