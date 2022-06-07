إسرائيل والإمارات.. نحو مرحلة جديدة من التعاون؟

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في زيارة خاطفة إلى الإمارات.. رئيس الحكومة الإسرائيلية يلتقي في أبوظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، والنووي الإيراني على رأس الملفات المطروحة. فما الذي أفرزته هذه الزيارة، خاصة وأن بينيت أشار إلى وجود أهداف مشتركة تخص أمن وازدهار المنطقة؟
أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة توقف بعض التجهيزات الفنية، غير أن مصادر ذكرت أن القرار جاء بعد قصف إسرائيلي ألحق أضراراً بمدرج الهبوط.
منذ تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979 ، اندلعت حرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. ليست حربا بالمعنى الحرفي للكلمة ولم يعلن عنها رسميا أبدا. ومع ذلك، لم يحدث أي تقارب حقيقي حتى الآن بين الدول الثلاث.
وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية للتجارة الحرة هي الأولى من نوعها مع بلد عربي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وجعل "الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية".
بعد أسبوع من مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني، تتهم طهران إسرائيل بالوقوف ورائه، شدد مسؤولو الأمن القومي بإسرائيل تحذيراتهم لمواطنيهم من السفر إلى تركيا، محذرين من إمكانية تعرضهم لهجمات، بعد تهديدات انتقامية من طهران.
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