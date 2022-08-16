 إسرائيل وألمانيا تعتزمان التوقيع على اتفاق للتعاون الأمني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.09.2022

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إسرائيل وألمانيا تعتزمان التوقيع على اتفاق للتعاون الأمني

في وقت وصلت فيه مفاوضات المجتمع الدولي بشأن الملف النووي الإيراني إلى مرحلة حرجة تسعى إسرائيل وألمانيا للتوقيع على اتفاق للتعاون الأمني، فيما يُتوقع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم إلى برلين.

Symbolbild deutsch-israelische Beziehungen

ذكر رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد اليوم (الأحد 11 سبتمبر/ أيلول 2022) أنإسرائيل وألمانياتجريان اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني. وسيتوجه لابيد إلى برلين بعد ظهر اليوم الأحد لعقد اجتماع مع المستشار أولاف شولتس، الذي من المتوقع أيضا أن يركز على "تنسيق المواقف حول القضية  النووية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

في سياق متصل، نقل موقع وكالة "قدس برس" للأنباء اليوم عن سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسؤور قوله  إن "هذه أول زيارة يقوم بها لابيد لألمانيا منذ توليه منصبه الحالي ومنصب وزير الخارجية". وأضاف أن "الموضوع الرئيسي المطروح على جدول الأعمال هو محاولة إقناع كبار المسؤولين الألمان بالتصدي للاتفاق النووي بين إيرانوالدول الغربية الكبرى ".

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

 

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