 إسرائيل: نتنياهو يشكل حكومة دينية يمينية متشددة | DW الأخبار | DW | 22.12.2022

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DW الأخبار

إسرائيل: نتنياهو يشكل حكومة دينية يمينية متشددة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتانياهو، أنّه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة. ويقول محللون إن هذه الحكومة ستكون الأكثر يمينية وتطرّفاً في تاريخ إسرائيل.

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