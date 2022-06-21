إسرائيل: نتنياهو يشكل حكومة دينية يمينية متشددة

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتانياهو، أنّه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة. ويقول محللون إن هذه الحكومة ستكون الأكثر يمينية وتطرّفاً في تاريخ إسرائيل.
رحّلت إسرائيل اليوم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد ما كانت تحتجزه من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ آذار/مارس. قرار الترحيل أدانته فرنسا وأبدى فلسطينيون خشيتهم من تداعياته على حاملي إقامات إسرائيلية.
بدأ الناخبون في إسرائيل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يحاول من خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العودة للسلطة عبر سباق من المرجح أن يسفر عن صعود حزب يميني قد يحسم في تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.
قتل شخص على الأقل، وأصيب 15 آخرين، جراء انفجارين وقعا في محطتين للحافلات في القدس. ويأتي التفجيران في أعقاب توتر تشهده الضفة الغربية منذ عدة أشهر.
يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على مشارف العودة إلى السلطة على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي تظهر تقدم تحالفه مع اليمين المتطرف بهامش ضئيل.
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