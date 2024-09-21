إسرائيل: "عشرات" الطائرات تشن "غارات واسعة" في لبنان

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف أهدافا جديدة لحزب الله، بعدما أفاد بقصف آلاف من قاذفات الصواريخ وأهداف أخرى في وقت سابق. ويتزامن ذلك مع تشديد القيود المتصلة بالتجمعات في شمال إسرائيل، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت (21 أيلول/سبتمبر 2024) أن "عشرات" الطائرات الحربية تشنّ "غارات واسعة" ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، في ظل تصعيد ملحوظ يثير مخاوف من أن يتحول الى حرب واسعة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "في الساعة الأخيرة نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية"، وذلك في تصريحات بعيد الثامنة مساء (17:00 ت.غ). وأضاف "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا إرهابية ومنصات صاروخية".

وفي وقت سابق السبت، أكد الجيش انه أصاب آلاف قاذفات الصواريخ وأهدافا أخرى لحزب الله في لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

استمرار تبادل القصف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله

ويستمر تبادل القصف عبر الحدود بين حزب الله والجيش الاسرائيلي منذ هجوم حماس الإرهابي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب اسرائيل، الأمر الذي أجبر عشرات آلاف السكان في الجانبين على النزوح. وأضاف هاغاري "هناك احتمال أن يتم إطلاق صواريخ أو أشكال أخرى من التهديد في اتجاه البلاد في مستقبل وشيك".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي تصريح منفصل مساء السبت، أوضح الجيش أنه شدد القيود المتصلة بالتجمعات في شمال إسرائيل. وقال الجيش إن "التجمعات ستنحصر بثلاثين شخصا في مكان مفتوح وبـ300 مشارك في فضاء مغلق. سيسمح بالتوجه إلى العمل مع استمرار توافر فضاء آمن وستتواصل الأنشطة التربوية ما دام ثمة فضاءات آمنة متوافرة"، في إشارة إلى الملاجئ التي تحمي من القصف الجوي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فرض قيودا على التجمعات من مدينة حيفا الشمالية حتى الحدود مع لبنان.

خ.س/ع.ش (أ ف ب، رويترز)