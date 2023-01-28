 إسرائيل: عشرات الألوف يحتجون مجددا على خطط حكومة نتنياهو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.02.2023

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إسرائيل: عشرات الألوف يحتجون مجددا على خطط حكومة نتنياهو

تتواصل في إسرائيل المظاهرات المنددة بمحاولات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لعمل إصلاحات قضائية مزمعة يرون أن من شأنها إضعاف النظام القضائي. ميدانياً أعلنت إسرائيل التصدي لصاروخ أطلق من قطاع غزة.

جانب من المظاهرات الرافضة للإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة تنفيذهأ.

يواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر احتجاجاً على إصلاحات قضائية تعتزم الحكومة تنفيذها ويرون أنها ستضعف النظام القضائي.

شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاج ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل وسياسات الحكومة اليمينية، فيما تم تنظيم مسيرات في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع السادس على التوالي.

 

مختارات

ونظم متظاهرون يحملون الأعلام الإسرائيلية مسيرة عبر شوارع تل أبيب. ويتظاهر المحتجون ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل رئيسي احتجاجاً على إصلاحاتها القضائية المزمعة التي من شأنها إضعاف النظام القضائي.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتجاجات وإضرابات عديدة ومظاهرة بعد غد الاثنين أمام البرلمان في القدس.

وبحسب خطط وزير العدل ياريف ليفين يمكن للأغلبية البرلمانية أن تمرر قانوناً حتى إذا قالت المحكمة العليا إنه ينتهك القانون الاساسي بالبلاد. ويريد ليفين - الذي يتهم المحكمة العليا بالتدخل السافر في القرارات السياسية - أيضاً أن يغير تكوين الهيئة التي تعين القضاة.

وحذر أفرام (هيرشكو 85 عاما) الناجي من المحرقة النازية، الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء عام 2004، في مظاهرة في حيفا من "محاولة تحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى دولة ديكتاتورية".

وطالب خبير الكيمياء الحيوية، المولود في المجر عام 1937، متحدثا لمتظاهرين آخرين بضرورة "وقف هذا الجنون".

وفاة طفل آخر في حادث الدهس

وأحيا المتظاهرون ذكرى ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم إثر هجوم دهس نفذه رجل فلسطيني بسيارة، ووقفوا دقيقة حداد على أرواحهم بعد يوم من الهجوم الذي وقع في القدس.

وهذا هو الطفل الثاني الذي يفارق الحياة إثر الهجوم بعد تعرضه لإصابات تهدد الحياة، حسبما قال متحدث باسم مستشفى شعاري تسيديك في القدس مساء اليوم السبت.

ودهس الرجل الفلسطيني مجموعة من المارة عند محطة لانتظار الحافلات قرب حي راموت الاستيطاني أمس الجمعة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وتحييده. ولقي طفل عمره 6 سنوات حتفه، وهو شقيق الطفل المتوفي اليوم، إلى جانب شاب يبلغ 20 عاماً من العمر.

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ومقتل فلسطيني برصاص مستوطن

ميدانيا أيضا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني، اليوم السبت، برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان إن شاباً (27عاماً)، قُتل برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن مستوطنين هاجموا مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب توفى على أثرها.

وقتل 46 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، في الضفة الغربية وشرق القدس من بنيهم 9 فتية ومسنة بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

اعتراض صاروخ أطلق من غزة

في غضون ذلك أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان بسماع دوي انفجار في أجواء قطاع غزة، مساء السبت، جراء إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر الجيش أن صافرات الإنذار دوت في منطقة "غلاف غزة"، وجرى اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفة.

 وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق قذائف من غزة باتجاه إسرائيل منذ بداية العام الجاري في ظل توتر ميداني تشهده المنطقة.  

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)

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