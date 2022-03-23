 إسرائيل: دعوة لاستقبال لاجئين | مراسلون حول العالم | DW | 02.04.2022

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مراسلون حول العالم

إسرائيل: دعوة لاستقبال لاجئين

في رسالة عبر الفيسبوك دعا رئيس بلدية نوف هجليل الإسرائيلية اليهودَ الأوكرانيين للمجيء إلى بلدته، ويأمل أن يقرر من جاء منهم إلى إسرائيل لطلب الحماية أن يبقوا فيها أيضا.

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The Jewish feeling the war found a new home in Israel. Israel welcomes Jewish refugees. Teaser: The war in Ukraine has forced millions of people to flee, mostly to neighboring countries. But some Jewish refugees found a new home in Israel. More than 4,000 Jewish people have arrived since the start of the war. The small town of Nof Hagalil has welcomed 200 refugees. Short-teaser: More than 4,000 Jewish people have come to Israel since the start of the war in Ukraine. DigiVN: http://digivn.dwelle.de/ShowDigiVN?omid=220323-07-0212   Keywords: Ukraine, Israel, Nof Hagalil, refugee, war

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