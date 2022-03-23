إسرائيل: دعوة لاستقبال لاجئين

الأمم المتحدة: 10 ملايين لاجئ ونازح أوكراني منذ الغزو الروسي

كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين أوكراني فروا من بلدهم منذ بداية الحرب التي تشنها روسيا على بلادهم، في تدفق للاجئين لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما بلغ عدد النازحين داخليا أكثر من ستة ملايين.