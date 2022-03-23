إسرائيل: دعوة لاستقبال لاجئين

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في رسالة عبر الفيسبوك دعا رئيس بلدية نوف هجليل الإسرائيلية اليهودَ الأوكرانيين للمجيء إلى بلدته، ويأمل أن يقرر من جاء منهم إلى إسرائيل لطلب الحماية أن يبقوا فيها أيضا.
تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".
ترغب ألمانيا في شراء نظام دفاعي صاروخي قوي لردع روسيا. وفي ظل هذه المساعي، يرى مراقبون أنها قد تشتري منظومة "السهم 3" أو "القبة الحديدية" من إسرائيل. فيما يقول آخرون إن المنظومات الدفاعية لن تردع أي هجوم روسي.
في تقريرها السنوي، اتهمت منظمة العفو الدولية الدول الكبرى بتوفير أرضية خصبة للصراع سواء تعلق الأمر بالغزو الروسي على أوكرانيا الذي اعتبرته "تكرارا" لما حدث في سوريا، أو بجائحة كورونا وتردي الوضع الحقوقي في العالم.
كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين أوكراني فروا من بلدهم منذ بداية الحرب التي تشنها روسيا على بلادهم، في تدفق للاجئين لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما بلغ عدد النازحين داخليا أكثر من ستة ملايين.
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