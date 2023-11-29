إسرائيل: حماس تفرج عن المجموعة السادسة من الرهائن في غزة

أفرجت حركة حماس عن الدفعة السادسة من الرهائن في غزة ضمن اتفاق الهدنة وسلمتهم للصليب الأحمر. وفيما تحدثت قطر عن عشر رهائن إسرائيليين منهم خمسة مزدوجو الجنسية، تحدث الصليب الأحمر عن إطلاق سراح 16 رهينة.

قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إن حركة حماس قامت بتسليم عشرة من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، إضافة إلى أربعة مواطنين من تايلاند، للصليب الأحمر الدولي.

في غضون ذلك أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنه "جرى للتو إطلاق سراح 16 رهينة كانوا محتجزين في غزة"، بتسهيل منها. وتتولى اللجنة، وهي منظمة محايدة مقرها سويسرا، مهمة تسهيل إطلاق سراح الرهائن من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.

من جانبها أعلنت قطر أنّ حركة حماس أفرجت عن عشرة رهائن إسرائيليين، خمسة منهم مزدوجو الجنسية هم هولندي وأميركية وثلاثة ألمان، فضلاً عن روسيّتين وأربعة تايلانديين أطلقت الحركة سراحهم خارج الاتّفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمّنون 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، ثلاثة ألمان، وأميركية واحدة".

وأشار المسؤول القطري إلى أنّه مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 30 سجيناً فلسطينياً.

ووصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة إلى مصر مساء الخميس، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" التلفزيونية المقرّبة من أجهزة الأمن المصرية.

وأكّد الجيش الإسرائيلي من جانبه أنّ الرهائن المفرج عنهم "في طريقهم إلى إسرائيل".

وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت متأخر اليوم إن أمرا "فنيا" تسبب في تأخير إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بقطاع غزة ضمن المرحلة السادسة من اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الرهينتين الأوليين اللتين تم إطلاق سراحهما، وهما إسرائيليتان تحملان الجنسية الروسية، إيلينا تروفانوف (50 عاما) ووالدتها إيرينا تاتي (73 عاما)، موجودتان الآن في إسرائيل، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وبعد تقييم الحالة الطبية للأم وابنتها، سترافقهما قوات الجيش الإسرائيلي حتى وصولهما إلى عائلاتهم في المستشفيات.

مصدر: حماس غير راضية عن المقترحات بشأن تمديد الهدنة

في غضون ذلك قال مصدر في حماس مساء الأربعاء إنّ ما تمّ اقتراحه لتمديد الهدنة المؤقتة التي أوقفت القتال في قطاع غزة "ليس الأفضل" في هذه المرحلة. يأتي هذا في وقت تتكثّف فيه المفاوضات حول تمديد الهدنة قبل ساعات من انتهائها.

وصرّح المصدر لوكالة فرانس برس "المباحثات تتواصل وجهود الوساطة مكثفة بهدف تمديد الهدنة ليومين أو أكثر".

وبدأت الهدنة الحالية الجمعة الماضي لمدة أربعة أيام، قبل أن يتمّ تمديدها للمرة الأولى لمدة يومين. ويناقش الطرفان مذّاك مع الوسطاء - في مقدّمتهم قطر - تمديدها.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ع.ش/ أ.ح/ ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)