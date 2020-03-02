إسرائيل: حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتقدم على بقية الأحزاب

فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين (الثاني من مارس/ آذار 2020) بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بحسب استطلاعات رأي بعد إدلاء الناخبين باصواتهم. فوفق عينات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بفوز الليكود بـ 37 مقعدا مقابل 33 مقعدًا لتحالف "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال المتقاعد بيني غانتس. وحسب هذه الاستطلاعات ستحصل القائمة العربية على 14 مقعدًا.

وبعدما أظهرت استطلاعات لثلاث قنوات أن الكتلة اليمينية ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة الى مقعد واحد لتشكيل الحكومة بغالبية 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست ، أعلن نتانياهو أنه "فاز" وكتب في تغريدة على تويتر عن النتائج "إنه انتصار كبير لاسرائيل".

ويشار إلى أن هذه ثالث انتخابات خلال عام واحد، إذ سبق وأن أجرت إسرائيل انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة في أبريل/ نيسان ثم في سبتمبر/ أيلول، فيما ضعُفت صورة الزعيم الذي لا يقهر، التي كان يتمتع بها بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في الحكم. وقد نفى نتنياهو ارتكاب أيّ مخالفات في قضايا الفساد الثلاث المرفوعة ضده.

وحاول نتنياهو (70 عاما) الاستفادة خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن" للفوز بفترة خامسة، وهو أمر غير مسبوق. وقال نتنياهو إن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة سيمكنه من ضمها خلال أسابيع من انتخابه.

ورغم غعلانه فوزه فإن مهمة نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة تعقدت بعدما وُجهت إليه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال تتعلق بمزاعم عن تقديمه مزايا قيمتها مئات الملايين من الدولارات لأقطاب إعلام إسرائيليين في مقابل هدايا وتغطية إيجابية له. ومن المقرر بدء محاكمة نتنياهو في 17 من مارس/ آذار الجاري حيث من المرجح أن تكون المداولات على أشدها حول تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات.

إ.ع/أ.ح (رويترز، أ ف ب)