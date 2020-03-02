 إسرائيل: حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتقدم على بقية الأحزاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إسرائيل: حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتقدم على بقية الأحزاب

يبدو أن ثالث انتخابات تشريعية في إسرائيل خلال أقل من عام قد تنتهي لصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. فحسب عينات نشرتها قنوات إخبارية إسرائيلية، فاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد.

مشاهدة الفيديو 25:11

إسرائيل: انتخابات في زمن كورونا.. فلمن الغلبة هذه المرة؟

فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين (الثاني من مارس/ آذار 2020) بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بحسب استطلاعات رأي بعد إدلاء الناخبين  باصواتهم. فوفق عينات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بفوز الليكود بـ 37 مقعدا مقابل 33 مقعدًا لتحالف "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال المتقاعد بيني غانتس. وحسب هذه الاستطلاعات ستحصل القائمة العربية على 14 مقعدًا.

 وبعدما أظهرت استطلاعات لثلاث قنوات أن الكتلة اليمينية ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة الى مقعد واحد لتشكيل الحكومة بغالبية 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست ، أعلن نتانياهو أنه "فاز" وكتب في تغريدة على تويتر عن النتائج "إنه انتصار كبير لاسرائيل".

ويشار إلى أن هذه ثالث انتخابات خلال عام واحد، إذ سبق وأن أجرت إسرائيل انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة في أبريل/ نيسان ثم في سبتمبر/ أيلول، فيما ضعُفت صورة الزعيم الذي لا يقهر، التي كان يتمتع بها بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في الحكم. وقد نفى نتنياهو ارتكاب أيّ مخالفات في قضايا الفساد الثلاث المرفوعة ضده.

وحاول نتنياهو (70 عاما) الاستفادة خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن" للفوز بفترة خامسة، وهو أمر غير مسبوق. وقال نتنياهو إن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة سيمكنه من ضمها خلال أسابيع من انتخابه.

ورغم غعلانه فوزه فإن مهمة نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة تعقدت بعدما وُجهت إليه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال تتعلق بمزاعم عن تقديمه مزايا قيمتها مئات الملايين من الدولارات لأقطاب إعلام إسرائيليين في مقابل هدايا وتغطية إيجابية له. ومن المقرر بدء محاكمة نتنياهو في 17 من مارس/ آذار الجاري حيث من المرجح أن تكون المداولات على أشدها حول تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات.

إ.ع/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 23:28

من ينتشل إسرائيل من أزمتها.. نتنياهو أم غانتس؟

مختارات

نتنياهو يحقق "فوزا كبيرا" في تصويت على قيادة حزب الليكود  

مرشح لرئاسة حزب ميركل يتعهد بمحاربة اللاسامية والتطرف اليميني

خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي أكد المرشح لرئاسة حزب ميركل ورئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا آرمين لاشيت أن مصلحة ألمانيا تتمثل في ضمان أمن اسرائيل، وتعهد بمحاربة اللاسامية والعنصرية والتطرف اليميني. (01.03.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إسرائيل: انتخابات في زمن كورونا.. فلمن الغلبة هذه المرة؟  

مواضيع ذات صلة

Israel Premierminister Benjamin Netanjahu

بدء الاقتراع في ثالث انتخابات برلمانية بإسرائيل خلال عام واحد 02.03.2020

يتوجه 6.4 مليون إسرائيلي إلى أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع لاختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة في ظل محاكمة مرتقبة لرئيس الوزراء اليميني المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بشأن اتهامات له بالفساد.

كورونا: ورقة نتانياهو الرابحة في الانتخابات؟ #مسائية_DW 02.03.2020

يكافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل البقاء في منصبه كرئيس للوزراء في ثالث انتخابات تشريعية تجري خلال عام وسط اتهامات تحدث فقط في زمن الكورونا.

US-Präsident Donald Trump hat Israels Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anerkannt

نتنياهو يقول إنه سيصنع التاريخ مع ترامب خلال زيارته لواشنطن 26.01.2020

قال مصدر أمريكي مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس الاثنين وسيعرض عليهما على الأرجح بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  