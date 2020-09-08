 إسرائيل توسع نفوذها في أفريقيا..على حساب الدور المصري؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.09.2020

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سياسة واقتصاد

إسرائيل توسع نفوذها في أفريقيا..على حساب الدور المصري؟

أثارت زيارة وفد تشادي إلى إسرائيل تساؤلات حول هذه الخطوة، وإن كانت تأتي بتشجيع من اتفاقية التطبيع مع الإمارات. وهل ستؤثر على الدور المصري في القارة السمراء، أم أن تراجعه، هو ما أعطى لإسرائيل فرصة سد الفجوة؟

Tschad N'Djamena Besuch Netanjahu (Reuters/Government Press/K. Gideon)

بنيامين نتانياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور القارة الأفريقية (جنوب الصحراء) منذ 50 عاما

تشهد علاقات إسرائيل الجيوسياسية مع عدد من الدول المجاورة خلال الأشهر الأخيرة تطورا واضحا. آخرها كان مع إعلان تطبيع العلاقات مع الإمارات، الذي سلط الضوء بشكل واضح على الخطوات الإسرائيلية في محاولة جذب شركاء سياسيين واقتصاديين.

أبرزها كان لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وفد من تشاد - الدولة العضو في جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي- قدم إلى إسرائيل أمس الأول الثلاثاء؛ بشكل سري من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ما يعني أن هناك توجهات إلى إعطاء العلاقات الإسرائيلية الأفريقية انطلاقة جديدة، وقد يكون أساسها التعاون التكنولوجي والتنموي.

ما بعد التطبيع الإماراتي

العلاقات الإسرائيلية الأفريقية ليست وليدة اليوم، إذ يذكر موقع المكتبة الافتراضية اليهودية أنه في ستينات القرن الماضي، كانت إسرائيل تتمتع بـ"تحالف غير رسمي" مع 32 بلد أفريقي، مع تواجد خبراء إسرائيليين يعملون في مختلف القطاعات داخل القارة السمراء، ولكنها تراجعت مع تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل في فترة حرب أكتوبر. 

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غير أن توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل دفع الأخيرة إلى فتح المجال لمزيد من التعاون الاقتصادي مع دول أخرى من بينها الدول الأفريقية، وفي هذا يرى المحلل الاقتصادي سامي ميعاري، الباحث في جامعة تل أبيب، في حديث مع DW عربية، أن الدول الأفريقية والعربية كالإمارات والسعودية؛ متشابهة في نظرتها لإسرائيل، بسبب اعتبارها مفتاحا للوصول إلى البيت الأبيض.

إذ تهدف الدول الأفريقية، برأي الخبير الاقتصادي، إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ليس بالأمر السهل، ما يجعلها تلجأ إلى إسرائيل باعتبارها بوابة للعلاقات مع واشنطن، مؤكدا أن "العلاقات بين أفريقيا وإسرائيل موجودة، ولكنها زادت ما بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".

ولهذا فإن ازدياد قوة هذه العلاقة (الإسرائيلية الأفريقية) يعود إلى استغلال النفوذ الاقتصادي الإماراتي في القارة، كما يذكر الخبير الاستراتيجي في جامعة إسطنبول، أوصمان كاغال يوشال، في مقال نشر على موقع وكالة الأناضول التركية، يتحدث فيه عن رغبة إسرائيل في تحقيق انفتاح على القارة الأفريقية من خلال دولة وسيطة، وهو "دور تلعبه الآن الإمارات" كما يقول.

Israel VAE Normalisierung erster Flug (Reuters/N. Elias)

اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات..هل يعطي دفعة جديدة لعلاقات إسرائيل الإقليمية؟

فيما يرى أشرف بدر الباحث في جامعة بير زيت بالضفة الغربية، المختص في الشأن الإسرائيلي، في حديث مع DW عربية، أن تاريخ العلاقات بين القارة الأفريقية وإسرائيل هو أقدم تاريخيا من التطبيع الإماراتي، إذ أن الاهتمام الإسرائيلي بأفريقيا كان منذ عهد بن غوريون الذي اعتبر "أن السلام يمر عبر أفريقيا وآسيا"، بينما قامت غولدا مائير بوضع وتنفيذ خطط دبلوماسية لتطوير هذه العلاقة، والتي انتهت بمشروع "إسرائيل لأفريقيا"، معتبرا أن البداية الحقيقية كانت ما بعد اتفاق كامب دايفيد بين إسرائيل ومصر، بسبب انهيار سياسات المقاطعة لإسرائيل من قبل عدد من الدول الأفريقية، وبلغت العلاقة ذروتها خلال حكم نتنياهو عام 2009 كونه اهتم بتقوية أواصر العلاقة مع أفريقيا، وأصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور القارة السمراء (جنوب الصحراء) منذ 50 عاما.

تراجع الدور المصري

يتفق الخبيران أشرف بدر وسامي ميعاري على أن تراجع الدور المصري خلال السنوات الأخيرة في القارة الأفريقية دفع عددا من دولها إلى البحث عمن يسد الفراغ، إذ كانت مصر تهيمن في عدة صناعات تكنولوجية في القارة، ولكن "غيابها مؤخرا، جعل الأعين تتوجه إلى إسرائيل".

ويشير ميعاري إلى أن قوة إسرائيل في المجال التكنولوجي والخدمات الأمنية يجعل منها شريكا مهما لدول العالم الثالث التي تحتاج إلى بنية تحتية أساسية لتطوير اقتصادها؛ فعلى سبيل المثال قامت إسرائيل بتطوير جهاز يجمع المياه من خلال الرطوبة، والآن تعمل على تصديره لدول أفريقية كبيرة، خاصة أن الحاجة لمياه الزراعة هو من أهم ما تصبو إليه هذه الدول.

 علاوة على ذلك، فإن إسرائيل تتوفر على مراكز أكاديمية متطورة وترتبط مع المراكز الأكاديمية الأمريكية التي تعتبر مصدر اهتمام لدى الدول الأفريقية، مضيفا إلى أن هذا قد يؤثر على دور مصر الاقتصادي في القارة إن عززت إسرائيل قوتها هناك في المجال التكنولوجي والتجهيزات التكنولوجية المتطورة، ففي فترة ما "كان بمقدور مصر أن تهيمن على هذا السوق في القارة، ومع غيابها فإن قيام إسرائيل بسد هذه الفجوة، يجعل خسارة القاهرة الاقتصادية كبيرة".

Äthiopien Grand Renaissance Damm (Reuters/t. Negeri)

سد النهضة تسبب في أزمة في علاقات مصر بأثيوبيا

فيما يعتبر بدر أن "الغياب المصري في أفريقيا" كان لديه تأثير أيضا على قضية سد النهضة، إذ أن دولة مثل أثيوبيا لن تتمكن من مواجهة مصر وحدها دون الدعم الإسرائيلي، الذي يعتبر مفتاحا للدعم الأمريكي. مشيرا إلى أن إسرائيل تحرص على إقامة علاقات مع دول منبع النيل، وترغب بإيجاد موطئ قدم لها هناك، وهو أمر قد يؤثر على النفوذ المصري في المنطقة.

ففي كلمة لها في ندوة "الاتحاد الإفريقي على خطى الاتحاد الأوروبي.. فرص وتحديات" عقدت في القاهرة في شهر فيبريار 2019، نشرت مقاطع منها على موقع صحيفة "الوطن" المصرية، حذرت السفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية المصري، عضو لجنة الحكماء في الكوميسا بإفريقيا، من دور إسرائيلي في القارة الأفريقية على حساب الأمن القومي المصري، وذكرت السفيرة شلبي: "أن إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا، من خلال التلاعب بدول حوض النيل للضغط على مصر لتخضع لها، لذلك يجب أن نوثق علاقتنا مع دولة إثيوبيا لحماية بلادنا من الأخطار التي تهددها حاليًا".

وكانت أديس أبابا قد استقبلت في عام 2018 الرئيس رؤوفين ريفلين وهي أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى البلد الاستراتيجي في القرن الأفريقي. وفي وقت لاحق من عامي 2019 و2020 بدأت العلاقات المصرية الأثيوبية تسوء على خلفية الخلاف حول سد النهضة.

"وعاء تصويت"

المنافسة الإقليمية على النفوذ في المنطقة ما بين تركيا وإيران وإسرائيل، يجعل أفريقيا مصدر اهتمام للجهات الثلاث، من أجل تحقيق امتداد لها في القارة، كما يذكر الخبير أشرف بدر، مضيفا أن إسرائيل تنظر للدول الإفريقية "كوعاء تصويت قد يكون داعما لها في الأمم المتحدة، إذ أن حيادها أو التصويت لصالح إسرائيل يضمن لها في المقابل عقود تنمية اقتصادية".

فيما يرى ميعاري إلى أن إسرائيل تريد تعزيز قوتها في منطقة البحر الأحمر، من خلال رفع علاقاتها الجيوسياسية مع الدول الأفريقية، وذلك لمواجهة "عدوها الأول إيران"، ولهذا فهي تعتبر تواجدها هناك أمرا مهما واستراتيجيا.

مرام سالم

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ". م.م/خ.س


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