إسرائيل توجه تحذيراً حاداً إلى لبنان وتستعد "لفرض الهدوء"

أعلن الجيش الإسرائيلي ، مساء اليوم الأحد (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، عن قصف أهداف لجماعة حزب الله اللبنانية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش الإسرائيلي أن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي أغارت على عدة أهداف لحزب الله في لبنان، بما في ذلك مجمع عسكري يحتوي على منشأة لتخزين الأسلحة وبنية تحتية عسكرية.

استعدادات لــ "لفرض الهدوء" على الجبهة اللبنانية

قالت إسرائيل إنها تستعد لفرض الهدوء على الجبهة اللبنانية مع تصاعد الأعمال القتالية اليوم بعد أن نفذ حزب الله هجوماً صاروخياً عبر الحدود أدى لإصابة مدنيين رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف جوي لمواقع مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران.

ووصف كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري حزب الله بأنه "المدافع عن حركة 'حماس' وتنظيم الدولة". يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وينفذ حزب الله، الذي يعتقد على نطاق واسع أن ترسانته الصاروخية أكبر بكثير من ترسانة حماس، هجمات محدودة نسبيا تضامنا مع الفلسطينيين. وقال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أمس السبت إن الجماعة "ستواصل العمل" على الجبهة مع إسرائيل.

ولكن مع مقتل ما لا يقل عن 70 من عناصر حزب الله، فضلاً عن عدد من المدنيين اللبنانيين في غارات إسرائيلية مضادة، توسعت أساليب الجماعة لتشمل استخدام صواريخ تحمل رؤوساً حربية يتراوح وزنها بين 300 و500 كيلوجرام وطائرات مسيرة انتحارية.

وأعلن حزب الله اليوم مسؤوليته عن هجوم بصاروخ موجه قالت إسرائيل إنه أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من عمال شركة كهرباء تم إرسالهم لإجراء إصلاحات في منطقة سكنية حدودية.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

إصابة جنود إسرائيلين في قصف لحزب الله

وقال الجيش إن هجوماً بقذائف المورتر أدى إلى إصابة سبعة جنود إسرائيليين. وتسبب صاروخ في إطلاق صفارات الإنذار قرب مدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية على بعد 27 كيلومترا من الحدود اللبنانية لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات. وتبنى جناح لبناني لحركة حماس عملية الإطلاق.

وقالت إسرائيل إن قواتها الجوية ومدفعيتها قصفت أهدافاً لحزب الله وأهدافاً أخرى في لبنان رداً على ذلك، قائلة إنها تحمل الجماعة وحكومة بيروت المسؤولية عن جميع الأعمال العدائية.

وقال هاجاري: "يركز الجيش الإسرائيلي على غزة لكننا في حالة استعداد عالية جداً في الشمال". وأضاف: "سيتحمل مواطنو لبنان تكلفة هذا الاستهتار وقرار حزب الله أن يكون المدافع عن حماس وتنظيم الدولة". وأضاف في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "لدى الجيش الإسرائيلي خطط عملياتية لتغيير الوضع الأمني ​​في الشمال. لن يظل الوضع الأمني كما هو في الشمال ​​حيث لا يشعر السكان بالأمان عند العودة إلى منازلهم".

وتم إجلاء سكان القرى والبلدات الواقعة على الحدود اللبنانية باتجاه الجنوب، حتى مع إخلاء المجتمعات الحدودية في غزة التي ضربتها حماس، مما أدى إلى نزوح نحو 250 ألف إسرائيلي داخلياً. كما فر العديد من المواطنين في جنوب لبنان باتجاه الشمال بحثا عن الأمان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه ناشد إيران، التي تدعم حماس وحزب الله، التدخل. وأضاف في مقابلة مع الإعلامي فريد زكريا أنه طلب من إيران "أن تقول لحزب الله إنه 'لا يمكنكم خلق وضع يغرق فيه لبنان بالكامل في هذا الصراع'".

ومضى يقول: "إذا شن حزب الله هجوماً واسع النطاق على إسرائيل، فقد يحدث ذلك... لا أعرف مدى تأثيره... لكني متأكد من أن لبنان لن يتمكن (بعدها) من البقاء".

ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران قد استجابت، قال "لا أعرف. يقولون دائماً إنه لا علاقة لهم بما يحدث، غير أنهم (في الوقت ذاته) يتحدثون علناً عن خطر امتداد هذا الصراع. موقف إيران على الدوام شديد الغموض".

ع.ح./ع.خ.(رويترز ، د ب أ)