"تحذير أخير" من إسرائيل للحوثيين بنفس مصير حماس وحزب الله

وجهت إسرائيل "التحذير الأخير" للحوثيين في اليمن من إنهم سيواجهون نفس "المصير التعيس" الذي لحق بحماس وحزب الله والأسد، فيما تواصلت الهجمات الحوثية على إسرائيل، التي قالت إنها اعترضت صاروخا قبل وصوله إلى أراضيها.

وجه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الاثنين (30 ديسمبر/كانون الأول)، ما أسماه "التحذير الأخير" لميليشيا الحوثي لوقف هجماتها الصاروخية على بلاده، محذرا من أن الحوثييين قد يواجهون "المصير التعيس" الذي لحق بحماس وحزب الله والرئيس السوري بشار الأسد.

وشمل تحذير دانون طهران، إذ قال إن إسرائيل يمكنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، قائلا إنها لن تتسامح مع هجمات الجماعات المتحالفة مع إيران.

وأمام مجلس الأمن الدولي، قال دانون: "إلى الحوثيين، ربما لم تنتبهوا لما حدث في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. حسنا، اسمحوا لي أن أذكركم بما حدث لحماس وحزب الله والأسد ولكل من حاول تدميرنا. ليكن هذا هو التحذير الأخير لكم. هذا ليس تهديدا. إنه وعيد. سوف تواجهون المصير التعيس ذاته".

ومتحدثا إلى الصحافيين قبل الاجتماع، قال إن "إسرائيل ستدافع عن شعبها. وإذا لم تكن مسافة 2000 كيلومتر كافية لإبعاد أطفالنا عن الإرهاب، فدعوني أؤكد لكم أنها لن تكون كافية لحماية إرهابهم من قوتنا".

وسبق تحذير دانون تحذير مماثل أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن إسرائيل "لا تزال في بداية" مواجهتها في اليمن، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية على أهداف عدة مرتبطة بالحوثيين في اليمن، منها مطار صنعاء وموانئ على الساحل الغربي للبلاد ومحطتان للطاقة.

هجوم صاروخي حوثي جديد

تزامنت تصريحات دانون مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وأدى لدوي صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، فيما أكد قيادي حوثي بارز أن الميليشيا لن تتوقف عن شن الهجمات.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنّ "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.

زادت التحذيرات الإِسرائيلية للحوثيين عقب تسبب صاروخ، أطلقته الجماعة في 21 من الشهر الحالي على تل أبيب، في إصابة 16 شخصا صورة من: Itai Ron/REUTERS

من جانبهم أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين باليستيين خلال الليل على إسرائيل، بعد ساعات من إعلان جيشها اعتراضه صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي للدولة العبرية.

وذكرت الجماعة في بيان أنّه تم استهداف مطارَ بن غوريون بصاروخٍ باليستي فرط صوتيٍّ"، فيما استهدف الهجوم الآخر "محطةَ الكهرباءِ جنوبيَّ القدسِ بصاروخٍ باليستي آخر. وزعم البيان الحوثي أنّ "الصاروخين أصابا هدفَيهما بنجاحٍ"، وهو ما لم تؤكده إسرائيل.

يُشار إلى أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري، أعرب عن قلقه البالغ مجددا إزاء تصاعد العنف، داعيًا الحوثيين إلى وقف هجماتهم على إسرائيل واحترام القانونين الدولي والإنساني.

وفي إحاطة أمام اجتماع مجلس الأمن، قال خياري: "من شأن استمرار التصعيد العسكري أن يعرض استقرار المنطقة للخطر مع تبعات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية سلبية". وأضاف: "سيستمر الملايين في اليمن وإسرائيل وأنحاء المنطقة في تحمل وطأة التصعيد بلا نهاية".

م ف (رويترز)