 إسرائيل توافق على آلية لتوصيل المساعدات القطرية لغزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إسرائيل توافق على آلية لتوصيل المساعدات القطرية لغزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التوصل إلى آلية جديدة لنقل أموال المنحة القطرية إلى غزة، فيما أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع أنه سيتم تحويل الأموال "قبل نهاية الشهر الجاري" عبر الأمم المتحدة.

مبنى في قطاع غزة

تسبب القتال في مايو في تدمير أو إلحاق أضرار بما يزيد على أربعة آلاف منزل في غزة

قالت إسرائيل الخميس (19 أغسطس/آب 2021) إنها اتفقت مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من هذه الدولة الخليجية إلى قطاع غزة. ويعزز ذلك آفاق الإغاثة في القطاع بعد الدمار الذي لحق به بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس". 

مختارات

رفعت إسرائيل إجراءات تشديد الحصار على قطاع غزة وذلك غداة التوصل بوساطة قطرية إلى اتّفاق لإنهاء "التصعيد" وتثبيت التهدئة بين الطرفين. ويتضمن الاتفاق وقف حماس إطلاق البالونات الحارقة في حين ستوقف إسرائيل الضربات الجوية.

ذكر تقرير صحافي أن التحالف الحكومي الألماني وافق على حظر علم حركة حماس الفلسطينية باعتبارها تنظيما "إرهابيا". يذكر أن وزيرة العدل الألمانية (اشتراكية) كانت قد أبدت في البداية نوعا من التحفظ قبل أن انضمام حزبها للمبادرة.

أرسلت مصر قافلة تضم أطقما فنية ومعدات هندسية لرفع الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي لغزة خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس والتحضير لعمليات إعادة الإعمار. حماس عبرت عن تقديرها لجهود مصر في هذا المضمار.

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، مع مسؤولين من حركة حماس في غزة لأجل التوافق على تثبيت إطلاق النار وإعمار القطاع، لكن الحركة ترفض ربط ملف تبادل الأسرى بالإعمار، وهو ما تطالب به إٍسرائيل.

وتم تعليق إيصال المساعدات للقطاع بعد القتال الذي اندلع في مايو/أيار الماضي، لأسباب منها نزاع حول إسرائيليين تحتجزهم حماس منذ فترة طويلة، ونقاش حول كيفية منع الحركة من الوصول لأموال المساعدات.

وتعهدت حماس، التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية، بعدم المساس بأموال المانحين، التي كانت نقطة أساسية في محادثات توسطت فيها مصر إثر هدنة أبرمت في 21 مايو/أيار وأوقفت القتال عبر الحدود إلى حد بعيد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه تواصل مع قطر "لإنشاء آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل". وأضاف غانتس في بيان أنه بموجب الآلية الجديدة فإن المساعدات من قطر "ستحولها الأمم المتحدة مباشرة لمئات الآلاف من الناس في قطاع غزة إلى حساباتهم البنكية مع إشراف إسرائيل على من يتلقونها". 

وقال غانتس إن إسرائيل ستواصل "حملتها للضغط من أجل عودة جنود ومدنيين إسرائيليين محتجزين رهائن لدى حماس".

ولم يصدر بعد تعليق من حماس التي لم تفصح عن تفاصيل بشأن حالة الإسرائيليين الأربعة، وهم جنديان فقدا خلال المعارك في حرب دارت في القطاع في 2014 ومدنيان تسللا بشكل منفصل للقطاع.

مشاهدة الفيديو 14:03

مسائيةDW : جهود إعادة إعمار غزة.. إلى أين وصلت؟

من جانبها، قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان صحفي وزع على الصحفيين، إن رئيسها السفير محمد العمادي وقع مذكرة تفاهم مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بشأن توزيع المنحة القطرية على العائلات الفقيرة في غزة. 

وذكر العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة تلك المساعدات شهريا بواقع (100 دولار) لكل أسرة نقدا.

وذكرت مصادر مطلعة على الملف أنّ الآلية تتضمن إرسال المبالغ بداية إلى حساب بنكي لقطر لدى الأمم المتحدة، ثمّ إلى رام الله في الضفة الغربية، قبل نقله أخيراً إلى غزة. وقالت المصادر إن المستفيدين الذين وافقت إسرائيل عليهم في غزة سيحصلون على بطاقات ائتمان من الأمم المتحدة لسحب الأموال.

وتسبب القتال في مايو/أيار في تدمير أو إلحاق أضرار بما يزيد على أربعة آلاف منزل في القطاع وقدر البنك الدولي قيمة الخسائر بأنها تصل إلى 380 مليون دولار.

وتعهدت مصر وقطر بتقديم 500 مليون دولار من كل دولة لإعادة إعمار القطاع.  وقتل 250 فلسطينيا على الأقل و13 إسرائيليا في التصعيد الأخير في الصراع الذي شهد إطلاق جماعات فلسطينية صواريخ من القطاع صوب مدن إسرائيلية وشن إسرائيل لضربات جوية على القطاع.

وتفرض إسرائيل منذ خمسة عشر عاما حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على القطاع الذي يسكنه نحو مليوني نسمة.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    ضربات انتقامية إسرائيلية

    موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية.

  • الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط

    الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

  • أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    شروق معمّد بالنار

    أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

  • في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    نزوح يائس

    في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

  • تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    دمار في قطاع غزة

    تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

  • حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    صواريخ على تل أبيب

    حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

  • لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى القبة الحديدية – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    انتظار قلق

    لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

  • حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    خطر داهم

    حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

  • من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    يدان فوق الرأس

    من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

  • في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    حجارة وغاز مسيل للدموع

    في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ


مواضيع ذات صلة

General view of the 62nd Commission on Human Rights, during the last session of the Commission on Human Rights at the United Nations in Geneva, Switzerland, Monday, 27 March 27, 2006. EPA/SALVATORE DI NOLFI +++(c) dpa - Bildfunk+++

ترحيب فلسطيني وتنديد أمريكي وإسرائيلي بقرار فتح تحقيق بشأن غزة 27.05.2021

رحبت السلطة الفلسطينية وحماس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خلال الصراع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما نددت إسرائيل والولايات المتحدة بالقرار.

04.06.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, äußern sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem Gespräch im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

ميركل تؤكد لنتنياهو التضامن مع إسرائيل وتأمل في إنهاء عاجل للقتال 17.05.2021

أبلغت المستشارة ميركل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنها تأمل في نهاية سريعة للصراع، وأدانت ميركل احتجاجات في ألمانيا شهدت انتشار "الكراهية ومعاداة السامية"، كما أدان ساسة في حزبها توجهات معادية للسامية في ألمانيا.

Jeremy Issacharoff, Diplomat und Botschafter des Staates Israel in Deutschland, aufgenommen vor einer israelischen und einer deutschen Nationalflagge in der israelischen Botschaft.

سفير إسرائيل لـDW: المجتمع اليهودي بألمانيا لا علاقة له بأزمة غزة 17.05.2021

صرح جيريمي يسخاروف سفير إسرائيل في ألمانيا، أن حماس بدأت المناوشات العسكرية القاتلة الحالية بين إسرائيل وغزة، ودعا الحركة إلى وقف إطلاق الصواريخ، منوها إلى أن بلاده لن توقف الضربات الجوية حتى تتوقف حماس عن ضرب إسرائيل.