 إسرائيل تواصل شن غارات ضد حماس وارتفاع عدد القتلى من الطرفين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.10.2023

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إسرائيل تواصل شن غارات ضد حماس وارتفاع عدد القتلى من الطرفين

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لأهداف في قطاع غزة متحدثا عن مئات الغارات والأهداف كرد على الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس، أعلنت كل من إسرائيل وحماس عن ارتفاع حصيلة القتلى الذين سقطوا منذ يوم السبت.

تصاعد ألسنة النار عقب قصف إٍسرائيلي في خان يونس بغزة (11/10/2023)

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لأهداف في قطاع غزة متحدثا عن مئات الغارات والأهداف كرد على الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء (11 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن ألف مسلح فلسطيني تسللوا من غزة منذ مطلع الأسبوع، كما جرى إرسال تعزيزات لكافة التجمعات السكانية في إسرائيل في ظل اتساع الأعمال القتالية لجبهات أخرى.

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على جانب آخر، ارتفع عدد القتلى في إسرائيل جراء الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس إلى 1200 على الأقل، حسب ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، ووصف الرقم بأنه "مذهل" و "لا يمكن تصوره".

وقال كونريكوس في تحديث صباحي إن "الغالبية الساحقة" من القتلى مدنيون، مضيفاً أن أكثر من 2700 شخص أصيبوا. وقال المتحدث: "للأسف ، هناك شيء يخبرني أن هذه الأرقام ليست الأرقام النهائية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ليل الثلاثاء أنّ أكثر من ألف إسرائيلي قُتلوا منذ شنّت الحركة الفلسطينية المتشددة هجومها المباغت على الدولة العبرية صباح السبت، علماً بأنّ الحصيلة السابقة كانت تفيد بسقوط 900 قتيل. وأضاف الجيش في تحديث عملاني نشره في الساعة 22,00 (19,00 ت غ) أنّ أكثر من 2800 إسرائيلي أصيبوا بجروح في هذه الهجمات.

وقالت منظمة "زاكا" الإسرائيلية التي تعنى بالإغاثة إن طواقمها عثرت على "100 جثة" في تجمع بئيري السكاني قرب الحدود مع قطاع غزة. وقال المتطوع والمتحدث باسم المنظمة موتي بوكجين "لقد أطلقوا النار على الجميع". وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق العثور على 250 جثة في صحراء النقب حيث هاجم عناصر حماس حفلا في المكان.

يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

الجيش الإسرائيلي القصف في غزة

وواصل سلاح الجو الإسرائيلي قصفه المضاد في قطاع غزة . وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن عشرات المقاتلات هاجمت أكثر من 200 هدف في حي الفرقان شمالي قطاع غزة.

وكتب الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "دمرت الطائرات المقاتلة نظام كشف متقدم طورته منظمة حماس الإرهابية، وكان يستخدم لرصد الطائرات فوق قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "هذه هي المرة الثالثة خلال 24 ساعة التي يتم فيها شن هجمات واسعة النطاق في قطاع غزة. وفي المجمل، هاجمنا أكثر من 450 هدفا." وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدم حي الفرقان، شمالي قطاع غزة، كمركز إرهابي، مضيفا أن المنطقة كانت قاعدة للعديد من الهجمات الإرهابية التي تم شنها ضد إسرائيل.

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين

على جانب آخر، قال مسؤولون في قطاع غزة إن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 950  قتيلاً على الأقلّ، فيما وصل عدد الجرحى إلى نحو 5000 جريحًا على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة التابعة لحماس ومستشفيات مساء الثلاثاء.

 

ووفقا لوكالة معا الإخبارية الفلسطينية قتل 31 فلسطينياً وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء/الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. 

 وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح "عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر"، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة فرانس برس.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من مخاطر استمرار قطع إسرائيل لخطوط الكهرباء والمياه وانعكاس ذلك على الجرحى والمرضى والصحة العامة والبيئة. وقال معروف لوكالة فرانس برس إن القطاع "يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود ... واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية".

ع.ح./ع.ج.م./م.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز) 

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