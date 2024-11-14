إسرائيل تواجه فرنسا في باريس وسط تدابير أمنية مشددة

يحل المنتخب الإسرائيلي ضيفا على فرنسا في مبارة ضمن دوري الأمم الأوروبية، وسط عملية أمنية ضخمة وحضور جماهيري قليل في باريس، بعدما أعلنت السلطات في فرنسا رفع حالة التأهب إلى القصوى وسط المناخ السياسي المتوتر والمتزايد.

يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ميشال بارنييه، بالإضافة إلى الرئيسين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، مباراة فرنسا مع ضيفه الإسرائيلي في باريس الخميس (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024).

ووصف قائد الشرطة في باريس لوران نونيز المباراة على ملعب ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني بـ"عالية المخاطر" وأوصت اسرائيل جماهيرها بتجنب حضورها، فيما تخشى السلطات من مشاهد عنف جديدة على غرار ما حصل في أمستردام.

وبعد مباراة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بين أياكس أمستردام وفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تعرّض مشجعون للأخير إلى الملاحقة والضرب في شوارع العاصمة الهولندية، ما أدى إلى إصابة ما بين 20 إلى 30 شخصاً وإثارة السخط في الكثير من العواصم الغربية. وعزت رئيسة بلدية أمستردام فيمكه هالسيما الثلاثاء الهجمات إلى "مزيج سام من معاداة السامية والشغب".

واندلعت حوادث متفرقة قبل المباراة، بما يشمل هتافات معادية للعرب رددها مشجعو مكابي وحرق علم فلسطيني في ساحة دام المركزية، قبل أن يتعرض أنصار الفريق الاسرائيلي لأعمال عنف.

وتظاهر الألوف في باريس مساء الأربعاء احتجاجاً على إقامة احتفال يحمل عنوان "إسرائيل إلى الأبد" نظمته شخصيات من اليمين المتطرف. ورفع المحتجون أعلام فلسطين وأشعلوا الشماريخ الحمراء، بحسب ما أظهرت صور لوكالة فرانس برس. اندلعت اشتباكات مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وألحق بعض المتظاهرين أضرارا بنافذة أحد المطاعم.

الاعتداء على مشجعين إسرائيليين في أمستردام يثير قلق أوروبا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

تواجد أمني مكثف والقليل من الجماهير في لقاء إسرائيل وفرنسا

وسيُنشر نحو أربعة آلاف شرطي وعنصر أمن في باريس وحول ستاد دو فرانس، حيث أقيمت مسابقات ألعاب القوى والرغبي الصيف الماضي خلال أولمبياد باريس الصيفي. وفي خطوة نادرة، ستنشر قوات للشرطة داخل الاستاد، إذ يتم تكليف مدنيين عادة لشغل مهام مماثلة. وستحرس قوة من النخبة المنتخب الاسرائيلي خلال رحلته من الملعب وإليه، كما سيُجنّد 1600 عنصر أمني مدني خلال المباراة.

وأثر السياق الأمني بشكل كبير على عدد الجماهير المتوقع حضورها المباراة، إذ قال وزير الداخلية برونو روتايو الأربعاء إن عدد الجماهير سيناهز 13 ألف متفرج في ملعب كبير يتسع لثمانين ألف متفرج. وهذا أقل من الرقم البالغ 25 ألفا والذي أعلنه وزير الرياضة جيل أفيرو الأربعاء. وفي حديث لقناة "بي إف إم تي في"، الأربعاء: تعهد الوزير الفرنسي بالحفاظ على سلامة مشجعي كرة القدم الإسرائيليين: "سيكونون في أمان... ادعوهم لحضور المباراة".

ودعا بعض المشرعين الفرنسيين، بما في ذلك حزب فرنسا الأبية، إلى تأجيل المباراة أو نقلها إلى مدينة فرنسية أخرى، لكن الحكومة سرعان ما رفضت الاقتراحين. واتخذت الحكومة البلجيكية مساراً مختلفاً قبل مواجهة اسرائيل في أيلول/ سبتمبر. قررت نقل المباراة إلى المجر عازية الأمر إلى مخاوف أمنية.

مصادمات في أمستردام بين مشجعي فريقي مكابي تل أبيب وإيكس صورة من: X/iAnnet via REUTERS

فنيا، تحتاج فرنسا إلى نقطة التعادل لضمان تأهلها إلى ربع نهائي دوري الأمم، إذ تملك راهناً تسع نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطة عن إيطاليا المتصدرة، فيما ستنزل اسرائيل، متذيلة الترتيب، إلى المستوى الثاني بعد فشلها في حصد أي نقطة حتى الآن. ويغيب قائد فرنسا كيليان مبابي بعد استبعاده عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان دون كشف الأسباب، علماً انه غاب عن آخر مباراتين لبلاده الشهر الماضي بداعي الإصابة.

مخاوف من اعتداءات مماثلة في برلين

وفي برلين يخشى من حدوث اعتداءات مماثلة للتي وقعت في هولندا على مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة عندما يحل ضيفاً على فريق ألبا برلين في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وعلى تطبيق إنستغرام دعا البعض فريق ألبا برلين لإلغاء المباراة. وعلق حساب: "لا نريد فرق رياضية إسرائيلية هنا". وكتب آخر: "أي شخص يؤجر مسكناً لمشجعين إسرائيليين هو قطعة من القذارة"، كما نقلت يومية "تاغسشبيغل" الألمانية.

وكانت آخر مرة استقبل ألبا برلين ضيفه الإسرائيلي، الفائز بالدوري الأوروبي ثلاث مرات، في شباط/فبراير من هذا العام وخسر بنتيجة 71 مقابل 106.

خ.س/ع.غ (أ ف ب، أ ب، د ب أ)