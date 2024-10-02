إسرائيل تهدد إيران بـ"دفع ثمن" هجومها الصاروخي وطهران تحذر

أعلنت إيران انتهاء هجومها الصاروخي على إسرائيل. وفيما تعهدت إسرائيل بالرد على هجوم طهران وقالت إن إيران "ستدفع ثمنا باهظا"، حذرت طهران من رد "أشد وأقوى" على أي هجوم إسرائيلي.

قالت إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء (الثاني من أكتوبر/ـشرين الأول 2024) إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع "إكس" في وقت مبكر من صباح اليوم "عمليتنا انتهت ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد. وفي هذا التصور، سيكون ردنا أشد وأقوى".

وقال الحرس الثوري الإيراني أمس الثلاثاء إن قواته استخدمت صواريخ "فاتح" الفرط صوتية لأول مرة، مضيفا أن 90 بالمئة من صواريخه أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.

ووصفت إيران هذه العملية بأنها دفاعية واستهدفت فقط المنشآت العسكرية الإسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية استُهدفت.

وقالت طهران إن هجومها جاء ردا على عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل لقادة فصائل مسلحة والعدوان في لبنان وفي قطاع غزة.

وقال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مقطع مصور على تطبيق إكس إن إسرائيل فعلت دفاعاتها الجوية في مواجهة القصف الإيراني وإن "إسرائيل وتحالفا دفاعيا بقيادة الولايات المتحدة" اعترضا معظم الصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت نحو 12 صاروخا اعتراضيا على صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو إسرائيل. وقالت بريطانيا إن قواتها لعبت دورا "في محاولات منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط" دون الخوض في تفاصيل.

إسرائيل: "إيران ستدفع الثمن"

وهدّدت إسرائيل بالرد على هذا القصف. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد. وقال في بداية اجتماع طارئ لمجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء "ارتكبت إيران خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه".

وقال نتانياهو إنّ "النظام الإيراني لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وجعل أعدائنا يدفعون الثمن". وأضاف أنّ "نصرالله (لم يفهم ذلك) ويبدو أنّ هناك من لا يفهم ذلك في طهران. سوف يفهمون ذلك"، مؤكّدا أنّ "من يهاجمنا نهاجمه".

من جانبه كتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على موقع "إكس" إن "إيران لم تتعلم الدرس"، مضيفا "من يهاجم دولة إسرائيل يدفع ثمنا باهظا". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري من إن "هجوم إيران تصعيد شديد وخطير". واضاف "ستكون له عواقب".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المناقشات "مستمرة" مع إسرائيل بشأن الردّ الذي سيُنفّذ ضدّ الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أنّ العواقب على إيران "لم تُحدّد بعد"، مؤكدا أن الولايات المتّحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن أي رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي سيقابل "بتدمير واسع النطاق" للبنية التحتية الإسرائيلية، وتعهدت أيضا باستهداف أي أصول في المنطقة لأي حليف لإسرائيل يتدخل في الصراع.

ع.ج.م/ح.ز/م.س (رويترز، أ ف ب)