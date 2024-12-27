إسرائيل تنتقد السفير الألماني بعد منشور عن "وفاة رضع في غزة"

انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الألماني لدى إسرائيل سفير ألمانيا بعد منشور له عن أطفال رضع في قطاع غزة يشتبه في أنهم لقوا حتفهم من البرد. فيما شهد الداخل الإسرائيلي طعن امرأة مسنة وصدّ صاروخ "حوثي" فرط صوتي.

اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، بأنه كتب المنشور بناء على افتراضات وليس بناء على حقائق تم التحري عنها. وكتب المتحدث على منصة "إكس" في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس (27 كانون الأول/ديسمبر 2024) "لقد ثبت بالفعل مرات عديدة أن الأطباء في غزة ينشرون دعاية حماس بدلاً من الحقائق".

وكان زايبرت كتب على منصة "إكس" في وقت سابق أمس: "إذا لم تؤثر فينا تقارير عن ثلاثة أطفال تجمدوا حتى الموت في غزة، فإننا لا نفهم الميلاد في مزود بيت لحم أو أنوار عيد الحانوكا".

وفي منشور لاحق اعترف زايبرت بأنه لا يعرف بالضبط ما حدث، لكنه يتخيل أن مولوداً ضعيفاً يمكن أن يموت بسبب انخفاض حرارة الجسم في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة، مضيفاً أن هذا ما قاله الأطباء في قطاع غزة أيضاً، وكتب: "ولا أعتقد أنهم جميعا يكذبون".

أطفال غزة ... حياة ضائعة وأمل بالتحسن To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

تطورات ميدانية في إسرائيل

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض صاروخاً أطلق من اليمن. وأوضح أن الصاروخ تم إسقاطه قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية. كما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل بسبب احتمال سقوط الحطام. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم" إن 18 إسرائيلياً على الأقل أصيبوا خلال تدافع وهم في طريقهم إلى الملاجئ.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في إسرائيل، بصارخ بالستي "فرط صوتي".

وفي إسرائيل، ذكر مسعفون أن امرأة مسنة قتلت في هجوم بسكين اليوم الجمعة. وذكرت خدمة الإنقاذ "نجمة داوود الحمراء" أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى فاقدة الوعي ومصابة بعدة طعنات. وأعلن المستشفى وفاتها لدى وصولها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال رجل فلسطيني (28 عاماً) من الضفة الغربية، في أعقاب "الهجوم الإرهابي" في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الأمن أطلقت النار على الرجل، قبل اعتقاله.

وعلى الحدود بين سوريا ولبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار الجمعة على "بنى تحتية" عند نقطة جنتا الحدودية، قال إنها تستخدم لتمرير أسلحة إلى حزب الله. وجاء في بيان للجيش "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق اليوم على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والذي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله". وفي لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ضربات إسرائيلية استهدفت قوسايا في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

خ.س/ح.ز/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)