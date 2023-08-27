إسرائيل تكشف عن اجتماع بين وزير خارجيتها ونظيرته الليبية

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الأحد (27 أغسطس/ آب 2023) أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال كوهين في بيان "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".

وجاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و"إمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".

وأضاف كوهين وفقا للبيان الصادر عن وزارته أن ما وصفه بـ"الاجتماع التاريخي" مع المنقوش، هو "خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أنّ: "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وامكانيات هائلة لدولة إسرائيل"، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإٍخبارية الإسرائيلية.

وأعرب كوهين عن شكره لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على استضافته الاجتماع في روما، وأضاف بأن وزارته "تعمل أمام مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، افريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل".

في المقابل التزم الجانب الليبي الصمت ولم يؤكد أو ينفي صحة الرواية الإسرائيلية حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

يشار إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات دبلوماسية مع ست دول عربية وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)