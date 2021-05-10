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إسرائيل تكثف غاراتها في قطاع غزة وحماس تعلن قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ

قالت حركة حماس إنها أطلقت أكثر من 130 صاروخا صوب تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء ردا على غارات إسرائيلية على القطاع استهدفت إحداها برجا سكنيا في القطاع يضم مكاتب لمسؤولين في حركة حماس.

أثار تدمير أحد الصواريخ التي استهدفت تل أبيب