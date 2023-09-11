إسرائيل تقول إن إيران تشيد مطارا في جنوب لبنان لشن هجمات عليها

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من خلال عرض صور اليوم الاثنين (11 سبتمبر/ أيلول) أن هناك "قاعدة إرهاب إيرانية " في جنوب لبنان تبعد 20 كيلومترا فقط عن حدود إسرائيل . وقال في مؤتمر للمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان اليوم الاثنين، إن المرء يمكنه في مطار في قلعة جبار أن يرى أعلام إيران ترفرف على مدارج الطائرات، والذي يستخدمه نظام حكام إيران للتأمر ضد إسرائيل،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست "الإسرائيلية.

وقال غالانت "بعبارة أخرى ، الأرض لبنانيةوالسيطرة إيرانية والهدف إسرائيل ".

وتابع غالانت أن إيران تظل التهديد الأكبر لإسرائيل رغم أنها تستخدم احيانا حزب الله ووكلاء آخرين لخوض حروبها ضد الدولة العبرية.

وهدد " إذا انطلق حزب الله للدخول في صراع معنا ، فإنه سوف يدفع ثمنا باهظا".

ولم يذكر غالانت مزيدا من التفاصيل، لكنه أضاف أن الموقع قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم. ويقع المكان الذي ذكره غالانت بالقرب

من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، وهما على بعد نحو 20 كيلومترا شمالي بلدة المطلة على الحدود مع إسرائيل.

ولم يقدم حزب الله ولا المسؤولون الإيرانيون ردا حتى الآن على تصريحات جالانت.

من جانب آخر قال غالانت " لن نسمح لإيران بأن تحول سوريا إلى حزب الله آ خر مسلحة بصواريخ قوية ". ووقال غالانت أيضا إن إيران أقرب من أي وقت مضى من صنع سلاح نووي وأن المؤسسة الدفاعية لايمكنها أن تستهين بهذا بالتهديد في أي مرحلة .

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)