إسرائيل تقصف مواقع للجيش السوري و"لا تسعى" لإسقاط الأسد

أكدت وسائل الإعلام الرسمية السورية هجوما لطائرات إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بالقرب من الحدود مع هضبة الجولان في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس (12 يوليو/ حزيران) مما تسبب في أضرار مادية محدودة.

من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه أصاب ثلاثة أهداف ردا على انتهاك طائرة سورية بلا طيار للمجال الجوي الإسرائيلي أمس الأربعاء قبل إسقاطها فوق شمال إسرائيل.

وكانت الوكالة السورية الرسمية (سانا)، قد نقلت قبل ذلك عن مصادر من الجيش النظامي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت الاربعاء لهجوم صاروخي اسرائيلي على مواقع للجيش في جنوب غرب سوريا قرب هضبة الجولان.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "طيران العدو الإسرائيلي اطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات".

ويتزايد قلق إسرائيل من اتساع نفوذ إيران خلال الحرب التي تفجرت في سوريا منذ سبع سنوات، وضربت القوات الجوية الإسرائيلية عشرات الأهداف التي أشارت إليها على أنها انتشار إيراني أو نقل للسلاح إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ روسيا أمس الأربعاء بأن إسرائيل لن تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لكن على موسكو أن تشجع القوات الإيرانية على الخروج من سوريا.

و.ب/م.س (رويترز، أ ف ب)