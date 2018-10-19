إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة رداً على هجمات صاروخية

أعلنت إسرائيل فجر اليوم السبت (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أنّها شنّت غارات جويّة على قطاع غزّة ردّاً على صواريخ أطلقت من القطاع على أراضيها الجنوبية. وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في تغريدة على تويتر "تم إطلاق 14 صاروخاً على الأقلّ من غزة باتجاه المدنيين الإسرائيليين". وأضاف إن منظومة القبّة الحديديّة المضادّة للصواريخ "اعترضت حتى الآن 10 صواريخ وأنقذت أرواحاً كثيرة".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف. وكان أربعة فلسطينيين قد قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه رد بضربات جوية على ثلاثة مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين في قطاع الصحة بغزة أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على محتجين على حدود القطاع فقتلت أربعة وأصابت 232 بينهم 180 أصيبوا بالرصاص الحي ليلة الجمعة/ السبت.

م.م/ ع.ج (د ب ا، أ ف ب، رويترز)