إسرائيل تقصف بلدات بجنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية

سقطت قذائف إسرائيلية فجر اليوم (الاثنين 25 أبريل / نيسان 2022) على عدد من المناطق في جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخ منها باتجاه إسرائيل. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن قذائف إسرائيلية سقطت على محيط بلدات القليلة والناقورة وطير حرفا في القطاع الغربي فجرا، فيما "أطلقت قوات اليونيفيل صفارات الإنذار في أكثر من موقع تابع لها ... وسجل استنفار في صفوف الجيش اللبناني على طول الساحل الجنوبي".

وشبت حرائق، بحسب الوكالة الوطنية، "في عدد من الأحراج التي تعرضت للقصف المعادي، ولم تسجل إصابات بشرية. ولاحقا، طال القصف مدخل بلدة الناقورة جنوب صور". وكانت معلومات تحدثت ليل أمس الأحد عن إطلاق صاروخ "غراد" من جنوب لبنان.

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وأفاد الإعلام الحربي التابع لحزب الله في بيان، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت عددا من القذائف المدفعية باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تويتر إنّه "ردًا على إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان في وقت سابق الليلة الماضية، قامت قوّات المدفعيّة بقصف مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى المنطقة التي أُطلِقت منها القذيفة الصاروخيّة، مستخدمةً العشرات من قذائف المدفعيّة. كما تمّ قصف هدف واحد لبنية تحتيّة". وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّ القذيفة الصاروخيّة التي أُطلِقت من لبنان لم تُسفر عن إصابات وسقطت "في منطقة مفتوحة قرب كيبوتس متصوبا حيث لم يتمّ تفعيل الإنذار وفق سياسة الجبهة الداخليّة".

يذكر أنه كلما احتدمت المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، يعمد مجهولون إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الإطلاق.

ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وشهد لبنان عام 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقُتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

ح.ز/ ص.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)