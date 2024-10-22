قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله على وقع جهود التهدئة

بعد ليلة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا على الضاحية الجنوبية، أعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في شمال إسرائيل بعدما تبنى ضربات مماثلة على موقعين في "ضواحي تل أبيب" أحدهما لوحدة استخبارات عسكرية.

قال حزب الله في وقت مبكر الثلاثاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2024) في بيان إنه قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا بـ"صلية صاروخية نوعية". وأضاف في بيان آخر أنه قصف "قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".

وكان حزب الله أعلن مساء الاثنين عن ضربات مماثلة على نفس الموقع. وأشار الحزب الثلاثاء الى إطلاق صواريخ على موقع آخر "في ضواحي تل أبيب".

يأتي ذلك فيما شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين الثلاثاء. واستهدفت 13 غارة اسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الاثنين طالت إحداها محيط أكبر مستشفى حكومي لبناني وأسفرت عن أربعة قتلى، أحدهم طفل، وفق السلطات اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة للتنظيم الموالي لإيران، من بينها مخبأ يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب. و"مؤسسة القرض الحسن" هي جمعية مالية تابعة لحزب الله تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وتصنّفها السعودية على أنها "كيان إرهابي".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـمنظمة إرهابية.

تحركات غير مسبوقة في الجولان للجيش الإسرائيلي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

جهود دبلوماسية

قال الموفد الأميركي آموس هوكستين بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المكلّف من حزب الله التفاوض باسمه، إنّ "ربط مستقبل لبنان بصراعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني"، مضيفاً أن بلاده تريد "إنهاء النزاع بشكل دائم وفي أقرب وقت ممكن" بين حزب الله وإسرائيل.

وفتح حزب الله جبهة "إسناد" لغزة غداة اندلاع الحرب في القطاع بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتحوّل النزاع الى مواجهة مفتوحة اعتباراً من 23 أيلول/سبتمبر. ولطالما رفض حزب الله وقف النار عبر الحدود اللبنانية قبل وقف الحرب في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال هوكستين إن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل "ليس كافياً" لوضع حد للنزاع الراهن، بعدما لم يفعل أيّ طرف شيئاً لتطبيقه خلال السنوات الماضية.

وأرسى القرار 1701 وقفاً للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

توازياً مع محادثات هوكستين في بيروت، غادر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط في جولة تستمر حتى الجمعة ويسعى خلالها لوقف إطلاق نار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار. وبعد أن يزور إسرائيل الثلاثاء والأردن الأربعاء، سيزور بلينكن عواصم عربية أخرى في هذه الجولة الجديدة التي تستمر حتى الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارته.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي غزة، قتل 15 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وأفاد الهلال الأحمر، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم، بمقتل "ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا".

وحسب مصادر طبية، قتل "12 مواطناً في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا". وأفادت الوكالة بأن إسرائيل تواصل "حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي".

خ.س/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)