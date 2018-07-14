إسرائيل تقصف أهدافا في غزة ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سقوط قتيل وأربع إصابات بجراح مختلفة، صباح السبت (4 مايو/ أيار 2019)، جراء غارات جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة حتى الأن، حسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة أشرف القدرة، على صفحة الوزارة بموقع تويتر. بينما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن مصدر طبي فلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في غارة جوية استهدفت سيارة كانت تقلّهم في بلدة بيت حانون بينما ذكر مصدر أمني في غزة أن المصابين من "عناصر المقاومة".

وأُطلقت عشرات الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل السبت، بينما ردت الأخيرة بقصف أهداف في القطاع، ما يعني انهيار هدنة هشّة بين الجانبين مجددا. وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق غير مأهولة في شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة وفي شمال القطاع، بالتزامن مع الغارات الجوية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من غزة، اعترضت دفاعاته الجوية العشرات منها. وأفاد الجيش أنه رد باستهداف قاذفتي صواريخ في غزة بغارة جوية.

وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، على موقعه على تويتر إن نحو ٩٠ قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل لكن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض "عشرات منها". وأضاف أنه تم قصف عدة مواقع تابعة لحماس في القطاع.

ولم يتضح بعد إن كانت الصواريخ أسفرت عن سقوط ضحايا في الجانب الإسرائيلي.

ويأتي التصعيد في أعقاب اشتباكات اعتبرت الأعنف منذ أسابيع الجمعة بين الطرفين. وقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة الجمعة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات أسبوعية عند الحدود بين القطاع وإسرائيل.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)