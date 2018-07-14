 إسرائيل تقصف أهدافا في غزة ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع | أخبار | DW | 04.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إسرائيل تقصف أهدافا في غزة ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل. وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا قتل وحرج ثلاثة في الغارات الإسرائيلية فيما لم يعلن عن ضحايا في الجانب الإسرائيلي.

Palästina Raketen werden vom Gazastreifen nach Israel geschossen (Getty Images/AFP/M. Hams)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سقوط قتيل وأربع إصابات بجراح مختلفة، صباح السبت (4 مايو/ أيار 2019)، جراء غارات جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة حتى الأن، حسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة أشرف القدرة، على صفحة الوزارة بموقع تويتر. بينما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن مصدر طبي فلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في غارة جوية استهدفت سيارة كانت تقلّهم في بلدة بيت حانون بينما ذكر مصدر أمني في غزة أن المصابين من "عناصر المقاومة". 

 

وأُطلقت عشرات الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل السبت، بينما ردت الأخيرة بقصف أهداف في القطاع، ما يعني انهيار هدنة هشّة بين الجانبين مجددا. وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق غير مأهولة في شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة وفي شمال القطاع، بالتزامن مع الغارات الجوية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من غزة، اعترضت دفاعاته الجوية العشرات منها. وأفاد الجيش أنه رد باستهداف قاذفتي صواريخ في غزة بغارة جوية.

وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، على موقعه على تويتر إن نحو ٩٠ قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل لكن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض "عشرات منها". وأضاف أنه تم قصف  عدة مواقع تابعة لحماس في القطاع.

ولم يتضح بعد إن كانت الصواريخ أسفرت عن سقوط ضحايا في الجانب الإسرائيلي.

ويأتي التصعيد في أعقاب اشتباكات اعتبرت الأعنف منذ أسابيع الجمعة بين الطرفين. وقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة الجمعة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات أسبوعية عند الحدود بين القطاع وإسرائيل.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Westjordanland Grenze Israel Checkpoint Hawara Gewalt Palästinenser

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    هل هي انتفاضة ثالثة؟ سؤال يتردد في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تصاعد موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في الصورة شبان فلسطينيون يرمون الجيش الإسرائيلي الحجارة بالقرب من حاجز عسكري.

  • Gaza Bombenangriff Israel Palästina Konflikt

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    طفل فلسطيني يتكئ على ثلاجة بقيت في المكان الذي كان يوجد فيه بيته قبل قصف القوات الاسرائيلية لمواقع في غزة، والتي اندلعت فيها أيضا مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

  • Gaza Demonstration Solidarität

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    شهدت غزة عدة مظاهرات مؤيدة للاحتجاجات في القدس والضفة الغربية، خاصة بعد سقوط قتلى في صفوف فلسطينيين كانوا يلقون الحجارة. ويسعى الكثير من الشباب في غزة للانضمام إلى ما يرونه "انتفاضة جديدة".

  • Palästina, Trauer nach Zusammenstoß mit israelischem Militär

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    تتكرر مشاهد العزاء في البيوت الفلسطينية بعد سقوط قتلى في مواجهات مع رجال الأمن الإسرائيليين، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني عباس بـ "الهجمة الشرسة التي تريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"حسب قوله.

  • Israel Jerusalem Sicherheitskräfte Gewalt Ausschreitungen

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    في الجانب الآخر يعيش العديد من الإسرائيليين حالة من الخوف خاصة بعد تزايد ظاهرة الطعن العشوائي التي تستهدف مدنيين إسرائيليين. ويعيش رجال الأمن الإسرائيلي حالة تأهب قصوى.

  • Israel Jerusalem Knesset Rede Netanjahu

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    حذر نتانياهو في تصريح أمام البرلمان الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اسرائيل تحمله مسؤولية أي تدهور محتمل في الوضع ودعاه الى وقف ما وصفه بـ "التحريض على كراهية" الاسرائيليين.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    وقد قتل ثلاثة إسرائيليين في هجومين في القدس أحدهما داخل حافلة بسلاح ناري والثاني بواسطة سيارة صدم سائقها مارة من المدنيين ثم هاجمهم بسكين، ما أسفر أيضا عن جرحى.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    مع تزايد موجة العنف بين طرفي الصراع تتزايد كذلك حالة اليأس في صفوف دعاة السلام أيضا، حيث تتضاءل آمالهم في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعقود، على أساس حل الدولتين.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

وجهة نظر: الانتخابات الإسرائيلية.. فائزون كثر وخاسرون أكثر!  

قصف إسرائيلي جديد على غزة في دوامة عنف لم توقفها مساعي الهدنة

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد استهداف مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على خمسة صواريخ أطلقت من القطاع على الدولة العبرية. العنف يتجدد رغم مساعي حثيثة من أجل التوصل إلى هدنة. (31.03.2019)  

"مسيرات العودة" ـ عشرات الآلاف يحتشدون على حدود غزة

رغم جهود الوفد المصري للتهدئة، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب أكثر 300 بنيران القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، حيث احتشد عشرات آلاف الفلسطينيين على السياج الحدودي في الذكرى السنوية الأولى "لمسيرات العودة". (30.03.2019)  

التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

يسقط يوميا ضحايا مدنيون من الإسرائيليين والفلسطينيين مع تزايد موجة الغضب والعنف. ما يقلل من فرص إحياء عملية السلام بين الجانبين ويزيد من حدة المواجهات والتصعبيد بين الطرفين ويثير قلق المجتمع الدولي. (14.10.2015)  

مواضيع ذات صلة

Gazastreifen israelische Luftangriffe in Gaza

مسؤول فلسطيني: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة 14.07.2018

أكد مسؤول فلسطيني ما أكدته فصائل فلسطينية مسلحة عن توصلها إلى تفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل إثر تصعيد واسع تخللته غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة.

Gazastreifen israelische Luftangriffe in Gaza

نتنياهو: إسرائيل وجهت "أقسى ضربة" لحماس منذ حرب 2014 14.07.2018

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل وجهت "أقسى ضربة" الى حماس منذ حرب 2014 عبر سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، مهددا بتكثيفها إذا لزم الأمر. وقال الفلسطينيون إن الغارات اسفرت عن مقتل عدة أشخاص.

Brasilien Jair Bolsonaro und Benjamin Netanjahu

نتنياهو يمنع إيصال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لغزة 22.01.2019

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بوصول الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لقطاع غزة بسبب أعمال العنف، حسب الرواية الإسرائيلية. إسرائيل تحدثت عن تأجيل جديد لإيصال الأموال القطرية دون تحديد موعد جديد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  