إسرائيل تعلن قصف أكثر من 150 هدفا لحماس في غزة

في حصيلة جديدة، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده القتلى منذ بدء الهجوم البري في غزة إلى 186، في حين تواصلت الغارات على أكثر من 150 هدفا تابعا لحماس، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء العاشر من يناير/ كانون الثاني 2024) مقتل أحد جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية في القتال الدائر بقطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 186 قتيلا. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول إن جنديا آخر أصيب خلال مواجهات الأمس، موضحا أنها جرت في وسط القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل قتال حركة "حماس" في منطقة "خان يونس" بجنوب غزة و"مخيم المغازي"، بوسط القطاع، حيث نفذت غارات ضد أكثر من 150 هدفا، تابعا للحركة، أمس الثلاثاء. وفي "مخيم المغازي"، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات اللواء "غولاني" شنت غارات جوية على العديد من عناصر حماس وعثرت على 15 فتحة نفق، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وخلال غارة على موقع لحماس، في المنطقة، ذكر الجيش الإسرائيلي أن جنود اللواء "غولاني" عثروا على منصات إطلاق صواريخ وصواريخ وطائرات مسيرة ومتفجرات. ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل أحد جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية في القتال الدائربقطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 186 قتيلا. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول إن جنديا آخر أصيب خلال مواجهات الأمس، موضحا أنها جرت في وسط القطاع.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أفاد أمس الثلاثاء بأن الحرب الإسرائيلية خلفت 23 ألفا و210 قتلى من بينهم 10 آلاف طفل وسبعة آلاف امرأة و326 قتيلا من الطواقم الطبية و45 من عناصر الدفاع المدني و112 صحفيا، و60ألف مصاب. وأوضح أن نحو سبعة آلاف فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما أصيب نحو 60 ألفا بجروح مختلفة منهم ستة آلاف إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة.

وبدأت الحرب بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل تتضمن إطلاق قذائف صاروخية ودخول مسلحين إلى مواقع وبلدات إسرائيلية ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي.

ح.ز/ ا.ف/ خ س (د.ب.أ / أ.ف.ب)