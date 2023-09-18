إسرائيل تقدم شكوى لدى برلين ضد السفير الألماني

تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية لدى برلين يوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2023) ضد السفير الألماني لديها، وفقا لما قاله السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسو. وأكد السفير أن الشكوى جاءت بسبب حضور السفير الألماني شتيفن زيبرتاجتماعا تاريخيا للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس يوم الثلاثاء الماضي بصفته مشاهدا. وهو ما اعتبرته إسرائيل تدخلا في شؤونها الداخلية.

ونقل بروسو شكوى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. وكان مراسل القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية قد ذكر الواقعة عبر منشور على منصة إكس، تويتر سابقا. ونشر زيبرت عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي "المكان الذي يعتزم أن يكون فيه هذا الصباح".

وتناولت المحكمة العليا في إسرائيل تعديلا قضائيا مثيرا للجدل للغاية أجرته الحكومة ذات التوجهات الدينية اليمينية في جلسة استماع تاريخية للمحكمة يوم الثلاثاء الماضي. ولأول مرة في تاريخ البلاد، اجتمع القضاة الخمسة عشر معا للتداول بشأن ثماني التماسات قدمت ضد تعديل القانون الأساسي الذي تم إقراره.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت حوالي 14 ساعة، منحت رئيسة الجلسة إستر حايوت فترة 21 يوما لتقديم التعديلات. وكان زيبرت قد حضر الجلسة أيضا كمشاهد. وفي مقطع فيديو نشر عبر منصة إكس، قال باللغة العبرية: "أعتقد أن أمرا ذو أهمية يجري هنا بشأن الديمقراطية الإسرائيلية، ونحن، كأصدقاء لإسرائيل، نتطلع أيضا باهتمام كبير تجاه المحكمة العليا، وأردت أن أرى بنفسي".

وتعرض زيبرت لانتقادات من الجانب الإسرائيلي في الماضي بعد أن حضر حفل تأبين لعائلات إسرائيلية وفلسطينية كمواطن عادي. وكانوا قد أحيوا ذكرى أقاربهم الذين قتلوا في الصراع بين الجانبين. ثم قام بعض المتظاهرين من اليمين المتطرف بتعطيل حدث أقيم أمام مقر إقامة السفير في هرتسليا في حزيران/ يونيو الماضي.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)